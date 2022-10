Pedro Martinez es mostrava content després del partit perquè "hem començat en bona direcció. Després de les primeres rotacions. el Benfica ha millorat, ha robat boles i hem perdut concentració. Però després hem recuperat el control, comptant el triple de Brancou des del nostre camp. No hem fet un partit perfecte perquè ens ha faltat agressivitat a causa del cansament. Després, quan han canviat la defensa, hem tingut problemes perquè no hem jugat amb ritme i no ens hem passat bé la bola".

Segons l'entrenador del Baxi, "Benfica ha sorprès tothom perquè van passar contra un equip alemany bo, han guanyat els dos primers partits a fora. Per a nosaltres és important guanyar aquí perquè els respectem molt".