El VEF Riga s'ha imposat al Llemotges (71-51) i ha fet un pas important per classificar-se per al play-in de la Lliga de Campions. El duel entre els dos equips que encara no havien guanyat cap enfrontament ha tingut clar color bàltic ja que els locals, tret d'un moment del segon període, han manat sempre en el marcador.

El conjunt francès no ha trobat la manera d'aturar el base Zoriks, autor de 18 punts, amb 6 de 7 en triples. En el tercer període, el VEF encara ha adquirit més diferència i ha rematat en l'últim, amb un avantatge, a més, que el permet especular en el proper duel, a França, per no ser superat pel Llemotges. Les estadístiques les podeu trobar AQUÍ.