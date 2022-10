Pedro Martínez es mostrava content després del partit, en el qual el seu equip va fer un pas de gegant per acabar primer del seu grup en la fase inicial de la Lliga de Campions, perquè «hem començat en bona direcció. Després de les primeres rotacions. El Benfica ha millorat, ha robat boles i hem perdut concentració. Però després hem recuperat el control, comptant el triple de Brancou des del nostre camp. No hem fet un partit perfecte perquè ens ha faltat agressivitat a causa del cansament. Després, quan han canviat la defensa, hem tingut problemes perquè no hem jugat amb ritme i no ens hem passat bé la bola».

Bortolani s'afegeix a la llista de lesionats del Baxi Segons l'entrenador del Baxi, «Benfica ha sorprès tothom perquè van passar contra un equip alemany bo, han guanyat els dos primers partits a fora. Això no és fàcil i ja ho he fet saber al seu entrenador, que tenia mèrit el que han fet. Per a nosaltres és important guanyar aquí perquè els respectem molt». El Baxi fa un pas gairebé decisiu per acabar primer del seu grup (78-97) Per la seva banda, el senegalès Brancou Badio, un dels grans protagonistes del partit, va explicar que «una de les claus ha estat l’agressivitat en defensa i haver-nos basat en ella per després haver pogut jugar bé en atac».