El Baxi necessita començar a sumar a casa en la visita del Breogán

El misteri sobrevola la posada en escena del Manresa aquest dissabte a la tarda (18 hores, Movistar Deportes 2 i Ràdio Manresa). Després de la roda de premsa prèvia que ha fet el tècnic del Baxi, Pedro Martínez, no ha quedat gens clar, i ell tampoc no ho ha volgut aclarir, de quines peces disposarà l'equip per enfrontar-se a un Río Breogán que acumula tres victòries i dues derrotes en aquest inici de competició. No se sap si Babatunde Olumuyiwa estarà a punt, després d'haver recaigut de la fasciïtis plantar; si ho farà Dani García, amb problemes musculars que li han fet perdre's dos partits; o Giordano Bortolani, amb dificultats a un peu, segons es va saber després de jugar a Lisboa. Vista l'opacitat, fins i tot cal no descartar Guillem Jou, inèdit en aquest curs. Això sí, se sap que el Baxi arriba al partit amb certes necessitats, ja que és penúltim, amb un balanç d'1-4, tot i que només ens trobem en la sisena jornada.

Una certesa és que l'equip té una nova peça. Aquest divendres s'ha comunicat que el pivot serbi Aleksandar Bursac, tallat pel Girona després de jugar una mitjana de nou minuts per partit en les quatre primeres jornades i anotar 1,3 punts per confrontació i capturar 0,8 rebots, s'entrena amb el Baxi. Preguntat sobre si pot tenir minuts, Pedro Martínez ha dit que "és un més" de la plantilla" i que "demà decidirem". El fet veritable és que Bursac, juntament amb Waczynski, ha passat per davant de la càmera de Joaquim Alberch per fer-se les fotos oficials de l'ACB.

El tècnic del Baxi no ha volgut parlar de les baixes, ni dels motius que han portat a fitxar Waczynski només per un més, ni per res que no sigui el partit de dissabte. "L'important és el partit del Breogán i estic centrat en això". Dels gallecs, ha explicat que "disposen de molts jugadors no coneguts, però ho estan fent bé. Tenen elements amb molt impacte al seu equip com Bamforth, en la posició de dos, passant, jugant bloqueig directe i tirant. També Ethan Happ, un pivot molt generador que és el màxim rebotador de la lliga. Esperem un partit molt difícil". També va llançar-se a fer de periodista en declarar que "per a mi el titular és que hem de superar les adversitats que anem tenint".

En aquest sentit, ha reconegut que "aquesta és una oportunitat difícil. La vida és superar adversitats. N'estem tenint moltes, però les volem vèncer. Tenim l'oportunitat de demostrar aquest esperit davant de tot el que ens està passant Cal intentar-ho amb tota la força que es pugui i el suport dels aficionats i donar el màxim contra un equip que ho està fent molt bé. Estan en una bona dinàmica, fan un bàsquet molt atractiu i juguen molt bé".

Amb calma al voltant

Respecte del possible nerviosisme que hi pot haver a l'entorn per la situació de l'equip a la lliga, l'entrenador ha revelat que "veig molt tranquil·la la gent amb qui tinc més tracte. Aquesta és la sensació. Estem treballant en el dia a dia i amb l'exigència que ha de tenir qualsevol equip professional. Encara és molt aviat per parlar de la classificació". També va parlar de les dificultats en defensa que va admetre que tenen, després de la victòria de dimarts a Lisboa. "Podem millorar en defensa, però també en atac. Tenim marge de millora, però necessitem que algunes coses ens vinguin de cara. Hi ha molts detalls individuals i col·lectius i els millorarem, el problema és saber si demà o en quinze dies".