La Grada d'Animació del Baxi Manresa ha muntat una ràpida campanya de micromecenatge per tal de muntar un autobús per viatjar dissabte a Fuenlabrada, on el conjunt bagenc juga, a partir de les sis de la tarda, el seu partit de la setena jornada de la Lliga Endesa. La Grada ha explicat que tot s'ha de fer molt de pressa i amb no gaire temps i, per això, accepta aportacions a través de bizum al número de telèfon 722 653 337.

𝗔𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗣𝗘𝗥 𝗔𝗡𝗔𝗥 𝗔 𝗙𝗨𝗘𝗡𝗟𝗔𝗕𝗥𝗔𝗗𝗔 🚌



Volem anar a Fuenla i necessitem suport, el bus 🚌 ens surt per 2500€



L’aportació mínima és d’1€ (si voleu fer més, no passa res 😉) - concepte: Fuenlabrada



A més, també s'ha activat una prereserva per a la qual cal entrar en un document de Google. També s'ofereix la possibilitat a les empreses o negocis de col·laborar-hi a canvi d'afegir el logo d'aquests establiments als missatges en xarxes socials i al pool Amics de la Grada. La col·laboració, en aquest cas, és de 100 euros. Per als particulars, és d'un euro com a mínim. El grup d'animació informa que aquests diners serien per a l'autobús i que disposar d'entrades es gestionaria des del club. En cas que no es pogués fer el bus, els diners anirien destinats, com es pot llegir també a Twitter, a comprar articles del Bàsquet Manresa i a sortejar-los entre els que hi hagin col·laborat. La iniciativa de la Grada d'Animació arriba en un moment particularment complicat a la lliga per al Baxi Manresa, que és penúltim de la classificació amb un balanç d'una victòria i cinc derrotes i després d'haver donat mala imatge en la derrota de dissabte passat contra el Río Breogán (70-106).