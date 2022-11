El Baxi Manresa torna a la competició després del duríssim cop de la derrota de la setmana passada contra el Breogán (70-106) i, sobretot, de la imatge oferta en l'últim període. Els bagencs visiten aquest dissabte a la tarda el Carplus Fuenlabrada (18 hores, Movistar + Deportes 2, canal 60, i Ràdio Manresa) amb els mateixos problemes, o similars, de les últimes setmanes. No hi ha reforços per suplir les baixes i dèficits importants en posicions interiors. L'únic canvi, segons ha explicat Pedro Martínez, el tècnic, en roda de premsa és que Babatunde Olumuyiwa, que només ha pogut disputar un partit per culpa d'una fasciïtis plantar de la qual va recaure, s'ha ofert per jugar, tot i que no s'ha entrenat en tota la setmana, i caldrà veure si se'l força o no.

La manera com es va perdre contra el Breogán ha derivat en una setmana més moguda a les xarxes que en forma d'incorporacions a la pista o als despatxos. A part de la situació classificatòria, penúltims amb un triomf i cinc derrotes, el Baxi necessita transmetre millors sensacions just abans de l'aturada per la disputa dels partits de les seleccions, la setmana que ve. L'entrenador ha estat clar quan ha explicat que "tots els llums d'alarma s'han encès i estem preocupats, no per com va ser el partit, tot i la forma com va anar. Ens preocupen determinades coses que pensàvem que anirien d'una manera i n'estan anant d'una altra, condicionades per l'estat físic de molts jugadors, que estan molt limitats. Això ens fa perdre potencial. No hem pogut substituir Hamilton i tot plegat fa que estiguem molt preocupats".

Un rival incòmode

Enmig de tota aquesta situació, dissabte arriba la visita a un Fuenlabrada que, després del recanvi d'entrenador i de substituir Josep Maria Raventós per José Luis Pichel, ha guanyat dos dels tres últims partits. Els madrilenys "es fan forts a casa. Tenen dos bases, Hannah i Novak, que són generadors i el joc passa per ells. També disposen de Senglin i gent molt gran i atlètica per dins. Esperem un partit complicadíssim. Venim d'on venim, de les dificultats que estem tenint, de no competir i estem preocupats sobre com podem afrontar el partit".

D'aquesta manera, "espero competir, com sempre. L'últim partit ja és història. No podem anar a jugar el proper pensant en l'últim, Ha passat una setmana i és temps suficient per passar pàgina i tornar a la línia de sortida. Espero concentració, esforç, encert, mentalitat i superar adversitats. Espero guanyar, però el guanyar serà el resultat de tota la resta i també del que faci l'altre equip, perquè potser ho fem bé i no en tenim prou per guanyar. Hem d'intentar guanyar-hi, però fent les coses bé".

A part de les lesions, Pedro Martínez també ha explicat que l'equip ha de fer millor les coses que depèn d'ell. "Va lligada la defensa i l'atac. Cal millorar el tir exterior, perdre menys pilotes, defensar amb més agressivitat, pressionar més la bola. Tot va lligat. També de vegades no pots fer bé les coses perquè estàs desequilibrat en el físic i hi ha jugadors que actuen massa estona en posicions que no són les seves".

De cara a la finestra FIBA, el Baxi perdrà Valtonen, que tampoc jugarà avui per problemes personals pels quals ja és a Finlàndia, Juampi Vaulet i Marcis Steinbergs. Segons va explicar el tècnic, Tyson Pérez també emprendrà un tractament per mirar de fer més suportables els problemes de genoll que té.

A Fuenlabrada no se'n refien

Malgrat els problemes del Baxi Manresa, el nou tècnic del Carplus Fuenlabrada, José Luis Pichel, no es refia de la situació del club. Als mitjans de l'entitat ha explicat, a part de confirmar la baixa del pivot Osas Ehigiator, que "el partit serà tens i dur, tindrà aspectes de partit de pressió amb equips que podem estar cridats a competir entre nosaltres. Estem a casa esperem disposar d'un impuls més gran". Respecte de la situació dels manresans, "tots els equips tenim alts i baixos. Crec que el final del partit contra el Breogán és una mica circumstancial. Vindran amb una disposició inicial enèrgica. Sempre m'espero el millor rival". Pichel ha afegit que tot i que Harding destaca en anotació, "no estem obsessionats amb un jugador, jugarem contra un equip i així ho plantegem".