El Baxi paga un mal tercer quart i cau derrotat a Fuenlabrada (101-97)

Nova derrota per a un Baxi Manresa que s'hi esforça, però que necessita qualitat urgentment, sobretot a la zona. Els manresans han conduït bé el partit a la primera part, però un mal tercer quart els ha condemnat a Fuenlabrada. Tot i el partidàs de Waczynski i algunes estones bones de jugadors com Vaulet i Lee, el Fuenlabrada ha augmentat la intensitat quan ho ha necessitat i entre Marc García i Ristic han executat les opcions d'un Manresa que ja té un balanç d'1-6 a la classificació. Les estadístiques les podeu trobar AQUÍ.

Olumuyiwa ha pogut jugar i, a més, ha arrencat de titular per proporcionar una energia de la qual l'equip anava mancat. El principi del partit ha estat marcat per la lesió del pivot local Bagayoko, tot sol en un salt i amb cara de ser greu. El Fuenlabrada s'ha basat en dues bones accions de Ristic i d'altres de Novak i Kromah per escapar-se de sis punts en un inici erràtic dels visitants (9-3). Però els triples han salvat els manresans. Com a Lisboa, primer Waczynski, amb dos encerts des de la distància, i després Bortolani, amb un tir de tres i dos de lliures, han possibilitat que el Baxi s'avancés fins al 12-16. En aquest instant, els bagencs encara no havien anotat de dos punts.

L'entrada a pista de Clevin Hannah ha revitalitzat el Fuenlabrada. El base nord-americà ha entrat a pista amb un triple i ha mogut millor el seu equip que, a més, ha trobat la línia de tirs lliures i el bonus manresà com a recurs, com en dues faltes precipitades de Sagnia. Per sort, Dani Pérez ha trobat la línia de tres punts (18-21) com a excepció a tota la resta d'errades anteriors, i després a Marcus Lee en una continuació. Hannah, novament, amb un bàsquet de dos, ha situat un 22-23 en una primera part molt moguda i equilibrada.

L'inici del segon període ha vist dos bàsquets seguits d'Olumuyiwa, però també pèrdues de Jerrick Harding i el despertar d'un sospitós habitual contra el Baxi, el manresà Marc Garcia. Un triple seu ha empatat a 25 i els madrilenys s'han avançat fins al 31-27 en aprofitar les pèrdues de pilota. Waczynski, amb el seu tercer triple, ha mantingut a ratlla els locals, però dos bàsquets seguits de Garcia, amb una errada en una safata al mig de Dain Pérez, ha fet aturar el partit Pedro Martínez amb un 37-32.

La parada ha donat un gran resultat. Cinc punts seguits de Vaulet, amb un altre triple, el setè de l'equip, han col·lapsat l'equip loca i han empatat a 37. Després, un rebot en atac de Lee i un bàsquet a tauler de Waczynski han obligat Pichel, el tècnic local, a demanar temps per aturar el 0-9 de parcial (37-41). Fins al descans s'ha assistit a una exhibició de Marcus Lee, primer amb una passada a un gran Vaulet, després amb una falta provocada en atac i, al final, amb la seva tercera esmaixada per al 40-47, a 1.11. Fins al descans, Ristic ha fet dos bàsquets propers. Per sort, Sagnia ha capturat un rebot en atac en l'últim segon i ha tret un 2+1 per deixar el 44-50 al descans.

Tot es capgira

Tot el bo que havia fet el Baxi ho ha malbaratat en un minut i 43 segons. El que ha trigat el Fuenlabrada en capturar tres rebots en atac, provocar un final de possessió i una pèrdua de Harding i anotar sis punts fàcils. Temps mort amb 50-50. La intensitat local ha sorprès els bagencs i dos tirs lliures d'Eyenga han confirmat la remuntada (56-55). A més, el Baxi ja estava en bonus i això afectava la seva defensa. Per sort, Dani Pérez ha vist la llum amb tres bàsquets seguits, però el duel estava en un carrusel d'avantatges d'un punt del qual ha sortit guanyant l'equip local amb un 2+1 d'Eyenga amb tir lliure fallat (64-61, a 3.42).

El canvi de lideratge no ha anat bé al Baxi, que s'ha entestat en tirar de tres, però no a través dels jugadors adequats i, de mica en mica, els locals han clavat un parcial d'11-0 de la mà de Kromah i el reaparegut Marc García (71-60). A sobre, els col·legiats han indicat una tècnica a Pedro Martínez per protestar una simulació de l'escorta manresà i, entre tot, i amb molts problemes amb el rebot defensiu (12-12 sota la cistella manresana), els locals han marxat a l'últim descans guanyat per 75-63.

El Fuenlabrada ha començat espès l'últim quart i ha obert una porta al Baxi (75-67). Però Ristic, contra un Olumuyiwa coix, feia molt mal a la zona. Un triple de Waczynski (79-71), el quart del polonès, ha estat el que ha donat una mica d'il·lusió i, després d'una falta de Dani Pérez, Pedro Martínez ha apostat per Badio com a base per controlar Novak. Ha tret un 2+1 just entrar (81-74) i ell i Waczynski han fallat dos triples que haurien fet entrar de ple en la contenda, a 5.05.

Un triple de Senglin ha fet molt mal i una pèrdua de Lee, encara més (84-73). El Baxi feia molt poca cara de reaccionar i Kromah ha donat el màxim avantatge al seu equip (87-74). Un triple de Tyson a 3.10 era l'última esparnegada. Però el rebot ofensiu, un bàsquet de Senglin i una pèrdua estúpida del mateix Tyson servint de fons ha posat un clau determinant al taüt (90-77). Però el partit encara on estava acabat. Un triple de Dani Pérez i una contra amb 2+1 de Tyson establien el 90-83 a 2.01. A més, Sagnia ha robat una pilota en el servei de fons (90-85).

Però ha sorgit el de sempre. Un Marc García en paper de botxí amb un triple i una falta provocada (95-87, a 1.16). Waczynski ha descomptat ràpidament des de la línia de tirs lliures (95-89), però una bomba de Marc García, en el seu 20è punt, ha estat decisiva, tot i la resistència de Waczynski, amb 18 (97-91). Un rebot perdut en defensa i un bàsquet de Ristic (99-91) ha estat gairebé el punt final. Harding ha tret un 2+1 (99-94), en un esforç important de cara a l'average a 12 segons. El Baxi ha intentat robar la pilota, però Eyenga ha anotat i el triple llunyà de Dani Pérez només ha servit per fer escurçar el resultat de cara a la diferència final de punts.