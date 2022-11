Un ressignat Pedro Martínez ha declarat, després de la derrota del seu equip a la pista del Carplus Fuenlabrada, que "ha estat un partit en què hem pagat el tercer quart. Hem baixat tant en atac com en defensa, hem fallat tirs , hem rebut punts i hem perdut la concentració. El Fuenlabrada ens ha castigat molt i ha aconseguit moltes cistelles fàcils. No ha estat decisiu, però sí que ha marcat molt el partit. L'actitud del partit ha estat bona, però ens ha condicionat".

Martínez, força breu a l'hora de respondre algunes preguntes ha destacat que "l'equip ha estat bé, ha tingut moments bons. Aquesta no és una pista fàcil". A partir d'aquests resultats, i a tenir un balanç d'1-6, "t'has d'adaptar al que ve i veure què pots fer per millorar. Estem treballant en el dia a dia per ser més competitius i hem d'anar endavant perquè la situació no és còmoda"

En l'aturada que arriba ara, "ens hem d'entrenar i recuperar jugadors, si es pot. Estem en el mercat i cal buscar gent per canviar la dinàmica en què estem i seguir en el camí. Intentarem quedar el 16 i deixar a sota del 17 i el 18. Aquesta és la nostra lluita i en això ens hem de centrar. Aquest és el camí que cal seguir i ens hi hem de fer a la idea".