El Baxi Manresa ha informat aquest dilluns a la tarda de la mort d'Ari Valtonen, el pare de l'ala del conjunt manresà Elias Valtonen. El club ja va explicar la setmana passada que el jugador era a Finlàndia per afers personals que, amb tota seguretat, l'han afectat en el seu rendiment. De fet, Valtonen no va entrar en la convocatòria de l'últim partit a casa, contra el Río Breogán, malgrat que seia darrere dels seus companys a la banqueta, i ja no va viatjar dissabte a Fuenlabrada.

🙏🏻 Descansi en Pau. pic.twitter.com/bcZxBXXdfT — BAXI Manresa (@BasquetManresa) 7 de noviembre de 2022 Segurament per la situació personal del jugador nòrdic, el Baxi va abordar el fitxatge per a un mes de l'ala polonès Adam Waczynski, tot i que fonts del club han manifestat a Regió7 que aquest no era el motiu d'aquesta contractació. Valtonen es va incorporar més tard al Baxi durant la pretemporada ja que va jugar l'Eurobasket, en el qual va ser eliminat per Espanya en els quarts de final. De fet, un cop consolidat el trist desenllaç, Valtonen encara podria jugar els dos partits que Finlàndia té en l'actual finestra FIBA. Divendres, l'equip juga a Bamberg contra Alemanya i dilluns que ve, ho fa a casa, a Espoo, davant d'Estònia. Finlàndia és l'únic equip europeu ja classificat matemàticament per al Mundial de l'any vinent a Indonèsia, Japó i les Filipines.