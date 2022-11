El Baxi fitxarà en dues posicions, però els canvis afectaran tota la plantilla

Confirmades aquesta setmana les baixes del pivot Aleksandar Bursac i ahir del pivot Marcus Lee, el fet que el Baxi fitxi tres jugadors més, a part de l'ala-pivot Layman, provocarà sortides. Encara no se sap quines poden ser, però està clar que la remodelació de l'equip les afectarà totes i gairebé caldrà fer una nova pretemporada en plena competició.

Bases

Xevi Pujol ha explicat en la compareixença d'aquest divendres que en fa falta un. Amb la baixa de Dani García per lesió durant uns partits va quedar clar que Jerrick Harding no té prou habilitat per botar la pilota amb destresa i que situar de base Brancou Badio l'allunya de la seva millor posició. Es tornarà, per tant, a l'estructura de tres directors de joc que ja hi havia l'any passat, en què Francisco ho podia fer, malgrat que va acabar jugant més de dos. S'entén que es busca un base diferent als dos Danis i, per tant, més anotador per suplir les mancances productives que tots dos han tingut en aquest aspecte.

Escortes

Sembla una de les posicions més estables de l'equip, però al final potser no ho és tant. Ara mateix hi ha tres elements, Harding, l'italià Giordano Bortolani i Brancou Badio. El primer és intocable i ocuparà una plaça d'estranger. El senegalès també és un jugador molt del gust de Pedro Martínez per la seva versatilitat. Pel que fa a Bortolani, se li reconeix tot el potencial que té, però ha tingut fins ara problemes defensius que l'han llastat a l'hora de disposar de minuts. La seva baixa, segons han reconegut Pujol i Serracanta, no suposaria un sobrecost addicional al club ja que està cedit per l'Olimpia de Milà. La temporada passada, per exemple, el Baxi va aguantar gairebé tot l'any amb només dos escortes, Thomasson i Rafa Martínez, amb el suport de Francisco i, al final, de Brancou quan el primer es va lesionar.

Ales

És la posició amb més superpoblació ja des de l'inici. Elias Valtonen ha pagat en el principi de curs els problemes personals derivats de la malaltia i mort del seu pare. Juampi Vaulet, per necessitats del grup, ha jugat més de quatre però la idea és que torni a la posició en què rendeix més. Encara falta debutar Guillem Jou, que fa un any que no juga, primer pel trencament del tendó d'Aquil·les i, després, per una lesió muscular. Una de les millors notícies de l'any ha estat l'explosió de Musa Sagnia, molt valorada pel cos tècnic, tot i que encara és jugador amb fitxa de vinculat al Mollet. A més, es manté vigent el contracte del tirador Adam Waczynski, que ha respost amb bones actuacions des que va arribar i a qui el director esportiu, Xevi Pujol, no ha tancat la porta de la renovació. És la part de l'equip on hi ha més pes per treure, però tots els jugadors que la formen han demostrat ser vàlids i prescindir d'algun d'ells seria, possiblement, debilitar-se.

Ala-pivots

Una de les grans apostes de l'any va ser Tyson Pérez, però també era de risc perquè s'ha passat l'últim any lesionat. L'ex de l'Andorra segueix amb problemes al genoll, que no el deixen rendir, i ara mateix es troba de tractament. Prescindir d'ell, com de Bortolani, tampoc no costaria diners perquè està cedit. Pel que fa a Steinbergs, a qui es pot fer jugar com a basquetbolista de quota tant a l'ACB, com a la Champions, es compta amb ell. Fins ara, per necessitats, ha hagut de jugar molt de cinc, posició en què no pot rendir tant. El titular, però, serà amb total seguiretat el nou fitxatge, un Jake Kayman de qui s'espera molt en una posició que la temporada passada va ser cabdal amb Chima Moneke.

Pivots

Serà el lloc que canviarà més. Es fitxaran dos jugadors per ser forts a dins i, sobretot, que assegurin uns rebots en defensa vitals perquè l'equip corri. L'any passat la posició era ocupada per Bako i Sima i s'espera que es busquin jugadors d'aquest tall, tot i que en les últimes temporades també s'ha apostat, per èxit, per basquetbolistes amb bon tir de mitjana distància com van ser Eatherton i Kravish. Babatunde Olumuyiwa està de baixa després de ser operat de fasciïtis plantar i, tenint en compte el temps que suposa recuperar-se d'aquesta intervenció, és un altre candidat a deixar un equip obligat a desprendre's d'elements per encabir els nous.