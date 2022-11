El Baxi Manresa ha anunciat aquest dimarts al migdia la rescissió del contracte del nord-americà Jake Layman, el fitxatge del qual es va anunciar dimecres passat, per culpa d'una hèrnia discal. La decisió "unilateral" del jugador d'operar-se'n als Estats Units ha determinat el club a rescindir el contracte de qui havia de ser el nou quatre de l'equip. El Baxi busca un altre ala-pivot, a part del cinc que també cerca per completar la reconstrucció de la plantilla.

❌ Jake Layman no formarà part finalment de la plantilla del BAXI #Manresa

📋 El jugador té una hèrnia discal i ha decidit operar-se als Estats Units

🔓 S'ha desvinculat del clubhttps://t.co/699QZShd1s — BAXI Manresa (@BasquetManresa) 15 de noviembre de 2022

Així, segons el club, "un cop vistes les possibilitats de tractament", la decisió del jugador ha estat operar-se al seu país i, per tant, tant ell com el l'entitat han rescindit el contracte. El descobriment de l'hèrnia va tenir lloc en les exploracions prèvies a l'arribada del basquetbolista.

Aquesta baixa canvia la planificació del Baxi, que haurà de buscar un altre quatre, a part del cinc que li faltava per completar la plantilla. La no presència de Layman, això sí, allibera una plaça d'extracomunitari, amb la qual cosa un dels dos que arribin pot ser d'un país no europeu, ni amb tractat de Cotonou.

Tots aquests inconvenients llasten la possibilitat que el Baxi pugui haver completat la plantilla de cara al partit de diumenge, a les 5 de la tarda, contra el Cazoo Baskonia. En teoria, a Marcus Lee ja se li ha rescindit el contracte i estan de baixa Guillem Jou i Babatunde Olumuyiwa. Hi haurien de debutar el nou base, Frankie Ferrari, i el fitxatge estonià per jugar de cinc, Matthias Tass. També caldrà veure com es troba Tyson Pérez del tractament que, segons el tècnic, Pedro Martínez, se li havia d'aplicar durant l'aturada per les finestres FIBA.