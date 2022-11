L’estructura del nou Baxi s’albira

La reconstrucció del Baxi Manresa que va anunciar, divendres, l’entitat manresana, avança a bon ritme. Aquest cap de setmana, s’han concretat dos dels tres fitxatges pendents després de la contractació de l’ala-pivot nord-americà Jake Layman: la del base italoamericà Frenkie Ferrari i la del pivot estonià Matthias Tass.

L’arribada a la capital del Bages de l’últim dels quatre fitxatges previstos per completar la reestructuració de la plantilla del Baxi Manresa s’haurà de complementar amb la concreció d’almenys tres sortides més. Una vegada el pivot serbi Aleksandar Bursac ha finalitzat el seu contracte temporal i després d’anunciar la baixa del nord-americà Marcus Lee, el Baxi Manresa encara compta amb setze basquetbolistes, als quals properament s’ha d’afegir el pivot titular escollit per la direcció esportiva.

Lògicament, a l’hora de donar continuïtat o d’optar per prescindir d’alguns dels jugadors que van iniciar la temporada, la capacitat d’encaixar en la proposta basquetbolística de Pedro Martínez i el rendiment esportiu de cada jugador és el factor determinant, però i a d’altres paràmetres a tenir en compte, com la despesa econòmica que comporta la rescissió d’un contracte o la necessitat de tenir els jugadors de formació necessaris per inscriure’ls a l’acta de tots els partits de la Lliga Endesa, quatre, com a mínim, i de la Champions Basketball League (5).

Badou i Steinbergs, valor afegit

Dos jugadors són fonamentals per tal que el Baxi Manresa compleixi amb les quotes de formació a la lliga estatal i a la competició europea: l’escorta Brancou Badio i l’ala-pivot Marcis Steinbergs. Les excel·lents actuacions que ha protagonitzat l’ala d’origen gambià Musa Sagnia, que segons la planificació inicial hauria d’estar jugant amb el CB Mollet, l’equip vinculat de la Lliga LEB Plata, converteixen el duet en un tercet.

Els tres catalans de l’equip (els bases Dani Pérez i Dani Garcia, i l’ala Guillem Jou) consten com a jugadors de formació a ambdues competicions. L’ala-pivot Tyson Pérez, també. Tot i el seu origen dominicà, té la nacionalitat espanyola i va debutar amb la selecció el novembre del 2020. Aquest eren els quatre jugadors de formació inicials del Baxi Manresa a la Lliga Endesa. El canvi de reglamentació que ha permès a l’entitat inscriure l’ala-pivot Marcis Steinbergs, de 21 anys, com a jugador vinculat al CB Mollet i la irrupció de Musa Sagnia ha ampliat el número fins a sis. Aquest és elvalor afegit que té, aquest exercici, el jugador nascut a Riga. A partir de la propera temporada, quan ja haurà complert 22 anys, Steinbergs només podrà jugar a la Lliga Endesa com a comunitari, mai com a jugador de formació. A més, les diferències que hi ha a les normatives de l’ACB i de la FIBA propicien que Brancou Badio sigui el setè jugador d’aquesta tipologia que figura a la plantilla del Baxi Manresa, aquest exercici, a la Champions Basketball League. Una circumstància que convida a no prescindir-ne.

Un tirador consumat per un altre

Una de les opcions que podrien avaluar els responsables tècnics del Baxi Manresa és rellevar l’escorta italià Giordano Bortolani per l’ala polonès Adam Waczynski. El tirador sicilià ha deixat palès el seu talent en atac (10,1 punts de mitjana per partit a la lliga), però també carències en la vessant defensiva. És un dels apartats en els quals més ha de millorar. Una vegada completat el tercet de bases que es necessitava amb el fitxatge de Frenkie Ferrari, prescindir d’un dels tres escortes de la plantilla no sembla desgavellat, oimés quan fer-ho alliberaria massa salarial i no comportaria cap cost addicional en forma d’indemnització, doncs Bortolani està cedit per l’Olimpia de Milà.

Ampliar fins a final de temporada el contracte temporal d’Adam Waczyinski, tot i la sobrepoblació a la posició d’ala, afavoriria una recuperació pausada de Guillem Jou i permetria a Musa Sagnia acumular experiència amb el CB Mollet, a l’espera de noves oportunitats.

En plena forma sota els cèrcols

El Baxi Manresa necessita jugadors en plena forma sota els cèrcols. Jake

Layman es perfila com el nou ala-pivot de referència de l’equip de Pedro Martínez. Aquesta circumstància, les seves contínues molèsties i el fet que estigui cedit pel Morabanc Andorra podrien possibilitar el retorn a l’equip del Principat de Tyson Pérez. La reestructuració del joc interior es podria completar donant la baixa federativa a Babatunde Olumuyiwa. No endebades, recuperar-se d’una fasciïtis plantar, tot i la intervenció quirúrgica, és un procés que pot allargar-se quatre mesos més.