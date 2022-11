El Baxi Manresa ha fet oficial aquest dimecres al matí la marxa de Marcus Lee. Una vegada desvinculat del club manresà, el pivot nord-americà s'incorpora al Melbourne United, de la lliga NBL australiana, segons el portal especialitzat Eurobasket.

"Lee ja no forma part de la disciplina del Baxi. Després que el club informés el jugador fa unes setmanes que no comptava amb ell, s'ha arribat a un acord per a la finalització del seu contracte", ha detallat el Bàsquet Manresa en un comunicat.

A l'ACB, el pivot ha jugat set partits amb la samarreta manresana, amb una mitjana de 19 minuts a pista, 7,4 punts i 5 rebots i una valoració mitjana de 8,6. Ja a la pretemporada, però, el tècnic Pedro Martínez es va mostrar disconforme amb el rendiment de Lee i el club li ha rescindit el contracte. «Si Marcus Lee ens ha de donar aquest nivell, no ens val», va alertar Martínez després de la semifinal de la Lliga Catalana.

En plena reestructuració de la plantilla, ara per ara el joc interior del Baxi Manresa està format per Tyson Pérez, Marcis Steinbergs, el recent fitxat Matthias Tass i el lesionat Babatunde Olumuyiwa. Ahir, el club va anunciar que es feia enrere en el fitxatge de Jake Layman, que havia de substituir Justin Hamilton, per una hèrnia discal.