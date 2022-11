Dins la reestructuració de la plantilla que està duent a terme el Baxi Manresa per intentar redreçar la situació a la lliga Endesa, on és cuer, el club tallarà l'italià Giordano Bortolani. Així ho ha explicat l'entrenador Pedro Martínez en la roda de premsa d'aquets divendres, prèvia al partit de diumenge contra el Baskonia.

Segons el tècnic, ara mateix hi ha masses jugadors exteriors a la plantilla i s'ha decidit prescindir del sicilià. "No comptem amb ell", ha dit Martínez, que també ha revelat que Guillem Jou ja fa dies que entrena i el seu retorn és a prop i que Adam Waczynski, ara per ara, té contracte. No es descarten més sortides.

Bortolani ha deixat palès el seu talent ofensiu en els partits de lliga disputats fins ara, però també ha evidenciat que ha de millorar en defensa. Està cedit per l’Olimpia i prescindir-ne no hauria de comportar cap cost per al Baxi Manresa.

De les tres noves incorporacions, dues no podran jugar encara contra el Baskonia. Sí que debutarà el base Frankie Ferrari, ha avançat Pedro Martínez, però Jordan Caroline no ha arribat (i tampoc jugarà dimarts a la Champions) i l'estonià Matthias Tass té molèsties.