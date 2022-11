Per què ha triat Frankie Ferrari el dorsal número 17 del Baxi?

El dorsal identifica cadascun dels jugadors d'un equip, però triar-ne un, no és un fet tan aleatori com sembla. Quan un jugador arriba a un equip, ha de seleccionar-ne el seu preferit entre els disponibles. I aquest número, l'acompanyarà durant els millors i pitjors moments de la temporada. Per aquest any, l'italo-americà Frankie Ferrari, que torna al Nou Congost per tercer cop, n'ha triat el 17, el que portava el retirat Rafa Martínez fins a la temporada passada.

Bortolani no continuarà al Baxi Manresa La seva elecció tampoc ha estat casual. Ferrari ha trucat l'excapità del Baxi per demanar-li permís, segons ha pogut saber Regió7. Cal recordar que Martínez i Ferrari van jugar junts en la temporada 2020-21, durant 11 partits. Ara, ambdós tornaran a coincidir, però simbòlicament, ja que el base recuperarà el número que dona vida al llegat de Rafa Martínez. Aquesta anècdota es dona a conèixer el mateix dia en què es confirma que Ferrari podrà jugar contra el Baskonia. De fet, serà l'única de les tres noves incorporacions que podrà disputar el partit. A més, Martínez ha confirmat que el club tallarà l'italià Giordano Bortolani. Segons el tècnic, ara mateix hi ha massa jugadors exteriors a la plantilla i s'ha decidit prescindir del sicilià. "No comptem amb ell", ha dit Martínez, que també ha revelat que Guillem Jou ja fa dies que entrena i el seu retorn és a prop i que Adam Waczynski, ara per ara, té contracte. No es descarten més sortides.