El Baxi cau a casa i haurà d'esforçar-se per acabar primer (82-92)

El Baxi Manresa ha tingut una bona oportunitat per no haver de pensar en la Champions fins a final de gener, però les circumstàncies actuals no fan que ho tingui fàcil. Aquest dimarts ha inscrit Ferrari i Caroline a la llista europea, en la qual ja no pot introduir cap més pivot en la primera fase, però no n'hi ha hagut prou. Un molt bon Benfica, sobretot a la primera part, s'ha escapat i ha, fins i tot, amenaçat l'average. Al final, derrota per 82-92 i caldrà guanyar el Llemotges a casa i a Riga en l'últim partit per ser primers i no haver de disputar un play-in la setmana de Reis.

El Baxi ha arrencat amb els mateixos problemes en el joc interior que contra el Baskonia. El Benfica ha posat tots els quilos de Carter i Ben Romdhane per treure partit del joc a la pintura, però, en canvi, ha trobat el tir exterior amb triples seguits de Broussard, en dues ocasions, i Douglas que deixaven un 7-15, amb pilotes perdudes i un contraatac del nord-americà. Pedro Martínez ha preferit no aturar el partit, tot i que els atacs del Baxi acabaven amb tirs desesperats de Dani García, que ha anotat només un triple, fins que ha entrat Ferrari a 4.37. El californià ha errat el primer tir i ha encertat el segon, però el ritme era lisboeta. El Benfica ha provocat moltes pèrdues i, després d'una errada de Sagnia i un contraatac de Douglas (10-19), el tècnic local ha demanat temps. No ha servit de gaire. Cada rebot dels portuguesos ha estat un contraatac fàcil i una cistella d'Ellisor ha establert la màxima diferència (12-24). Fins al primer descans, Jou ha anotat cinc punts, amb un triple i el Baxi ha pogut reduir de manera mínima el desavantatge, però amb molts punts rebuts (17-27). L'inici del segon quart no ha estat gaire millor. El Benfica ha jugat amb la confiança que li donava el domini del rebot i saber que podia fallar i tenir més opcions. Per la banda local ha debutat Carolinei Harding ha anotat quatre punts seguits, però no es podia aturar la sagnia de punts en contra d'uns portuguesos que circulaven molt bé la bola i s'escapaven fins al 23-36. A més, un nou triple de Broussard ha deixat setze punts de renda (23-39) que ja ha fet pensar en els dinou punts amb els quals el Baxi ha vençut a Portugal. Els locals han abusat de la línia de tres i no hi ha hagut el mateix encert que diumenge. La situació ha estat perillosa i a un encert de Jou ha respost a Ben Romdhane amb un altre. Al final, el Benfica ha anat al descans guanyant per un clar 33-48, amb sensació de domini total i atemptant contra la diferència de punts i la primera posició del grup. La situació s'ha complicat més a l'inici de la represa. No hi havia manera d'aturar un Broussard que, amb 20 punts, ha imposat el seu cos als de Harding i Ferrari i la distància ha crescut fins al 35-51. Però un triple de Harding ha esperonat els locals, que pressionaven més i ja no buscaven tant el tir exterior i sí les penetracions. Els bons minuts de l'ex del Nymburk i de Tyson Pérez, que ha tret faltes i un 2+1 a Carter amb antiesportiva, ha fet que es baixés dels deu punts (44-53). Llavors s'ha trencat la xarxa d'una cistella i s'ha aturat el partit deu minuts. Tyson s'ha refredat i ha errat tres tirs lliures seguits, tot i que llavors ha provocat una tècnica (47-55). El duel era una muntanya russa, però sempre amb una diferència a l'entorn dels deu punts. Dos triples seguits, de Douglas i Betinho,han estirat fins al 51-65, però Steinbergs i Caroline han escurçat al 56-65. Quatre tirs lliures de Waczynski i Dani García han permès acabar per sota dels deu punts (60-69) un inacabable quart que ha durat 35 minuts. El Baxi sabia que calia posar-ho tot per remuntar, començant per les escridassades d'un públic crític amb les decisions arbitrals. Jou ha fet un gran esforç per al 64-71, però dos triples seguits, de Ben Romdhane i de l'estrella, Broussard, han tornat a apagar l'afició (64-77, a 7.30). Un 2+1 d'un sobreexcitat Caroline ha tornat a fer pensar que remuntar era possible, i encara més amb un bon bàsquet de Harding (69-77). El Baxi ha deixat passar una oportunitat per escurçar més la distància i una falta molt protestada de Harding ha donat aire al Benfica amb tres tirs lliures a Douglas (69-80). Steinbergs, amb quatre faltes, ha tornat a la pista i s'ha notat amb un triple i una assistència a Caroline. A més, Carter ha marxat eliminat a 3.34 i, tot i una errada anterior, Harding, en una pirueta, deixar el Baxi més a prop que mai del rival (76-82, a 2.52). Douglas ha fet una falta en atac, però Ferrari ha errat i Almeida ha castigat una no recuperació dels locals (76-84, a 2.10). Harding ha ficat dos tirs lliures, però un rebot en atac de Ben Romdhane i un bàsquet de Douglas ha fet mal (78-86, a 1.40). Dos tirs lliures més, de Dani García, ha deixat l'equip ràpidament a dos triples. Almeida ha fallat un triple, però Vaulet no ha tancat el rebot i ha fet falta que Betinho ha castigat (80-88, a 1.10). A més, Dani García ha errat un triple obert i el Benfica ha refredat el final que ha sentenciat amb una esmaixada d'Almeida.

