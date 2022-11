El Baxi Manresa ha confirmat aquest dijous el que ja se sabia des de divendres passat, la desvinculació de l'escorta italià Giordano Bortolani, que estava cedit per l'Olimpia de Milà des de l'estiu. El procés de restructuració de la plantilla manresana ha afectat Bortolani, segons va explicar divendres passat el tècnic, Pedro Martínez, per l'abundància de jugadors exteriors que hi ha, amb la recuperació de Guillem Jou i la contractació de Frankie Ferrari.

Bortolani deixa el Baxi després d'haver-hi jugat 9 partits, 7 de Lliga Endesa i 2 de Champions, amb mitjanes de 10,1 punts, 6,6 de valoració i 32,4% en triples a la primera competició i de 9,5 punts, 5,5 de valoració i 30% en triples en la segona. Les prestacions defensives del jugador sicilià, segurament, han estat les que han provocat la seva sortida.