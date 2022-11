El Baxi visita el Gran Canària buscant una altra sorpresa

Potser l'homenatge que el Gran Canària farà aquest dissabte a Pedro Martínez provoca que l'habitualment hieràtic tècnic del Baxi estigui de bon humor. El cert és que l'entrenador s'ha mostrat aquest divendres, en la prèvia de la visita a Las Palmas, més esperançat que just una setmana abans de rebre el Baskonia. També hi pot haver influït aquell partit, malgrat la derrota posterior del Benfica en la Champions, i la incorporació de dues peces, Jordan Caroline i Matthias Tass. L'estonià entra en la seva primera llista ACB (no pot jugar a Europa en la primera fase, ni en un hipotètic play-in) a la recerca d'aturar el potent joc interior d'un dels equips que millor ha començat la temporada.

El Baxi visita un Gran Canària que, amb Barça i Madrid, és en el grup de formacions que persegueixen el líder, el Lenovo. Els manresans es troben en ple Tourmalet, ja que als partits contra el Baskonia i el d'aquest dissabte seguiran el Joventut al Congost i el Madrid a fora. De tota manera, amb dos triomfs les coses es veuen millor que amb un i avui s'intentarà fer saltar la banca.

Així, Pedro Martínez, en una llarga resposta sobre el fet que l'equip tingui menys pressió si juga contra un rival fort, ha admès que "m’agradaria que sempre tinguéssim la mateixa estabilitat emocional. Als humans ens afecten les circumstàncies que no depenen de nosaltres. Vam començar 2-12 contra el Baskonia però vam seguir per veure si no perdíem de trenta. Tot i que has començat malament, estàs positiu. Això et fa ser més positiu. Contra els portuguesos, no sé per què, perquè ens creiem que som superiors guanyarem fàcilment. Marxen de cinc i és una llosa. Llavors jugues pitjor. Ens passa a tots els equips, aficionats, jugadors, entrenadors... A nosaltres ens va passar en contra davant del Breogán, a qui semblava que haguéssim de guanyar i vam perdre de trenta, i contra el Benfica. Al Baskonia segurament li va passar davant de nosaltres". Per això, espera "anar a Gran Canària com l'any passat, en què estàvem a davant i vam guanyar un partit molt dur. Ara no tenim la mateixa estabilitat i és més difícil guanyar-hi no per ells, sinó per com estem nosaltres. Tenim poques possibilitats, però hem de provar d'aprofitar-les i que llavors no perdem perquè hem abaixat els braços".

Segueixen les dificultats interiors

Dissabte debutaran a la lliga les dues noves incorporacions, Caroline i Tass, l'aportació dels quals "és una incògnita. Una cosa és saber què ens poden donar i l'altra, què necessita l'equip. No sabem com els podrem encaixar i què ens donaran". En el cas del jugador bàltic, s'haurà d'enfrontar a un potentíssim joc interior grancanari format per Balcerowski, Khalifa Diop, Stevic, Inglis i els tirs exteriors de Shurna. Martínez ha reconegut que "estem patint amb el joc interior. Hem sumat dos jugadors i tant de bo donem la cara. Caldrà tenir un joc més equilibrat que els dos últims dies. Tant el Benfica, com el Baskonia ens van superar" en aquest aspecte, tot i que contra els bascos l'encert exterior ho va pal·liar.

Un dels exteriors, precisament, és un Adam Waczynski que sembla que renovarà. L'entrenador ho ha dit "tot i que no és oficial, sinó per una conversa que vam tenir". Si això passa, "caldrà prendre decisions, com la de Bortolani". Ha començat a enumerar actius i va arribar a la conclusió que "el més probable" és que acabi marxant Elias Valtonen, tot i que ha acabat amb un críptic "també pot ser un altre".

Lakovic: "El Baxi passava moments difícils, però està ben entrenat"

Per la seva banda, el tècnic eslovè del Gran Canària, Jaka Lakovic, que s'estrena en el càrrec de moment amb èxit, ha opinat que el Baxi "ha canviat molt l'equip. Han tingut problemes amb les lesions i han passat moments difícils, però estan ben entrenats. Pedro Martínez és una llegenda viva". Ha recordat que "sempre juga al màxim d'esforç i d'intensitat. Ho vam poder veure diumenge, quan van guanyar el Baskonia". Dels nous, ha dit que "han afegit físic en la posició de 4 amb Caroline. Tass pot obrir el camp i passar bé la bola i Ferrari va tenir un partit excepcional". Entre els seus homes, podria reaparèixer Stevic després de vuit setmanes de lesió i confia que Brussino estigui a punt per actuar.