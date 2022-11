Un Baxi competitiu topa amb el bon moment del Gran Canària (99-88)

El Baxi Manresa no ha renunciat a la victòria fins al final, tot i anar perdent per setze punts a l'inici de l'útim quart, i ha plantat cara a un dels conjunts més en forma de la competició. El Gran Canària, basat en el bon dia dels seus dos tresos, Brussino i Salvó, ha acabat guanyant d'onze punts (99-88), tot i que el Baxi s'ha arribat a situar a sis a l'últim minut. Millora en l'apartat competitiu, tot i que farà falta seguir polint detalls i definint la formació. L'estadística del partit la podeu trobar AQUÍ.

Tots dos equips han mostrat força encert des del primer moment, primer el Gran Canària, amb triples de Brussino i Slaughter (6-5), però després el Baxi, amb tirs oberts de Harding, primer, i després de Ferrari i de Waczynski, quan ja s'havien fet els primers canvis del partit, va capgirar el resultat (8-13). El conjunt insular intentava aprofitar la seva potència més gran a la pintura, amb Diop i Inglis, però després errava un parell de tirs lliures que permetien que el Baxi mantingués l'avantatge en el marcador. De fet, la rotació interior bagenca és més profusa, amb Tass i Caroline, debutants en la lliga i amb Tyson sense minuts en la primera rotació, però encara li falta contundència.

Així, en el primer quart, tal com va passar contra el Baskonia, el Baxi ha dut la iniciativa mentre ha estat encertat en els tirs del perímetre. En aquest sentit ha aparegut un bon Harding, amb cinc punts gairebé seguits, i un bàsquet final de Ferrari, que ha establert el 20-25 amb el qual ha finalitzat un primer quart marcat també per les pèrdues en la primera fase de la jugada visitant.

Escapada canària en dos temps

L'inici del segon període, i de fet el quart en general, no ha estat bo per al Baxi. Un ràpid parcial de 10-2, amb triples inclosos de Balcerowski i Bassas en menys de tres minuts, ha capgirat el resultat (30-27). L'equip insular havia passat a dominar el rebot, però dos triples, del retornat Harding i de Caroline, i les errades en els tirs lliures de Salvó han ajudat a que el Manresa tornés a empatar el partit (32-32).

Aleshores ha arribat el parcial per als locals, en plena rotació forana. El Gran Canària trobava més forats en la defensa després de la segona falta de Jou, que feia una bona feina destorbant, sobretot de la mà de la direcció de Bassas i de la bona visió d'Inglis, i posava el 40-34. La distància s'ampliava als dotze punts de renda (49-37) quan el Baxi no controlava el rebot defensiu i atorgava segones opcions. Per sort, els col·legiats s'han embolicat al final, han indicat dues tècniques, a Inglis i al tècnic Lakovic després d'una acció en què un havia senyalitzat falta en atac del Baxi i l'altra, falta local, i entre els tirs lliures i un robatori de Badio a l'última acció, el Baxi ha anat al vestidor només sis punts a sota (49-43).

Aquests fets han semblat esperonar el Gran Canària, que ha sortit amb un ritme alt després del descans. Ha estat sobretot un home, Brussino, qui s'ha tornat incontrolable. Aprofitant el marcatge de Waczynski ha anotat nou punts en un tres i no res i ha tornat el doble dígit de diferència (62-50). A l'altra banda, els triples de Harding, que arribava als 23 punts, amb cinc triples de sis intents, i el mateix ala polonès li han donat rèplica, però a molta distància (73-61).

El Gran Canària ha trobat llavors Salvó, en accions d'esquena a cistella davant de Sagnia. El Baxi seguia abonat al triple, com dos de Badio i Dani Pérez per sobreviure. Però l'ala català dels locals seguia fent molt mal (80-67). El quart s'acabava amb sis tirs de tres punts encertats per banda i amb el triomf a tretze punts de distància.

El ritme ha baixat a l'inici de l'últim quart, en què els illencs han obtingut un màxim avantatge de setze punts (83-67), després d'un bàsquet de Bassas. Vaulet, desaparegut fins aleshores, ha tret el cap amb dos bàsquets i l'esperança era que els locals, que feien molts canvis, es poguessin relaxar. Un miniparcial de 0-6 (84-75) semblava tornar a animar l'equip de Pedro Martínez, i encara més després d'una nova tècnica, ara a Brussino, enfadat per una acció anterior i protestant un contacte amb Waczynski. Encara faltava 6.21 i el polonès reduïa fins al 84-76.

Però Shurna trencava la zona 1-2-1 amb un tir de tres i aturava el parcial. La rèplica del mateix Waczynski, en dues ocasions, mantenia el Baxi en la lluita (91-82), però Vaulet cometia dues errades, Ferrari tirava un triple forçat i cada cop faltava menys temps. L'últim intent arribava amb un bon 2+1 de Tass (93-85, a 1.46). Però Harding pecava d'individualista en el contraatac que posava l'equip a sis. Balcerowski només anotava un tir lliure i Dani Pérez ficava un triple que obria de nou les opcions (94-88). Salvó, però, ha matat des de la línia de tres a mig minut per al final.