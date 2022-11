El tècnic del Baxi Manresa, Pedro Martínez, ha declarat després de la derrota del seu equip que "hem tingut una bona posada en escena. Ens ha faltat defensar una mica millor, els triples de Brussino i algun de Balcerowski. Ens ha faltat una mica més de jugar físicament i posar-los en més dificultats. Hem jugat un bon partit, amb errors, però em preocupen més els de defensa que els d'atac".

Respecte de l'aproximació final del seu equip (94-88), "hi ha hagut un parell d'accions, com una pilota recuperada en què Vaulet l'ha perduda i llavors un contraatac de Harding amb un dos contra un que no ha vist. En aquestes accions no hem estat capaços d'escurçar la diferència. Però és just dir que el Gran Canària ha jugat millor i no tinc la sensació que el seu triomf hagi perillat. Crec que han estat superiors. Tenen un gran equip i no ha jugat Stevic, que seria indiscutible amb nosaltres".

Sobre els seus homes, "ho han intentat, amb bona mentalitat. No els podem demanar més", però "no marxo satisfet perquè hem perdut. Hem de defensar millor, sobretot el segon i el tercer quart. Això és una crítica que ens hem de fer tots, inclòs jo, que formo part de l'equip".

A part de dir que Tyson Pérez no ha jugat "per decisió tècnica, com diuen els americans", va dir, respecte del futur, que "no sé quan estarem en un nivell més gran. Tinc jugadors fora de posició. En la de cinc estem justos, però hem de pensar a donar el màxim i aguantar sense queixar-nos, només constatant que ens costa rebotar. Hem de confiar que podem guanyar i millorar. Molt bo hauria de ser el jugador que estem buscant perquè ell sol eviti que ens anotin 31 punts en un quart. Som el Manresa. Mentrestant, a confiar en el dia a dia".