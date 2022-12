El Baxi apel·la a l’èpica per vèncer

«Ens trobem en una situació semblant a la del dia del partit contra el Baskonia. Per tant, el que va passar en aquella confrontació ens hauria de servir d’exemple, ens hi hauríem d’emmirallar. Com aquell dia, ens enfrontem a un oponent que és superior. L’aprenentatge que vam treure d’aquell partit és que, si fem les coses molt bé, podem tenir opcions».

Pedro Martínez, el tècnic del Baxi Manresa, va apel·lar a l’èpica, al coratge col·lectiu, a la complicitat entre el públic i els jugadors, en definitiva, a la màgia del Nou Congost, per aconseguir la tercera victòria a la Lliga Endesa quan un cúmul d’adversitats semblen convertir aquesta empresa en impossible.

Tot i això, durant la roda de premsa prèvia al partit d’avui entre el conjunt manresà i el Club Joventut, la reflexió següent del barceloní va ser més realista. «Els tècnics no som gaire optimistes pel que fa a les possibilitats de guanyar que tenim, però ens agafem al clau roent de l’heroïcitat que l’equip va protagonitzar ara fa dues setmanes per veure si som capaços de repetir-la».

La setmana no ha estat fàcil per a la plantilla del Baxi Manresa i el club no ha concretat ni l’anhelat fitxatge del pivot de referència, el futur pal de paller del joc interior de l’equip, ni la baixa de cap altre basquetbolista després de prescindir de Giordano Bortolani i Marcus Lee. Així doncs, el conjunt manresà només té un pivot a la plantilla, el jove estonià de 23 anys i 2,08 m Matthias Tass.

Però aquest jugador ha tingut problemes físics no especificats els darrers dies. Martínez va revelar que, «ara mateix, no sabem si Matthias Tass podrà jugar contra el Club Joventut i, si juga, en quines condicions ho farà. No ha pogut entrenar-se durant tota la setmana per una lesió que té al genoll». «Avui [per ahir], ha fet una part de l’entrenament i ara hem de veure si es recupera bé. Per tant, demà [avui per al lector] sabrem si podrem comptar amb ell per al partit contra la Penya i en quines condicions», va concloure.

Les molèsties de Matthias Tass no han estat l’única incidència que ha afectat el col·lectiu. «Hi ha altres jugadors que tenen molèsties i que s’han perdut sessions preparatòries aquesta setmana. Hem perdut molts basquetbolistes afectats per un virus respiratori», va detallar Pedro Martínez. «Avui [per ahir] s’han pogut entrenar tots amb una certa normalitat i sembla que ja estan recuperats», va exposar el tècnic.

En l’actualitat, el Baxi Manresa compta amb quinze basquetbolistes. Així doncs, avui, una vegada Pedro Martínez sàpiga si pot disposar dels serveis de Matthias Tass, haurà de decidir la convocatòria per al partit contra el Club Joventut.

Pel que fa a l’oponent, el tècnic barceloní va destacar que «la Penya manté el bloc de la temporada passada, complementada amb dos o tres fitxatges de nivell, com Henry Ellenson, un jugador que ja coneixia la lliga, i Kyle Guy, un basquetbolista amb molt de talent i prestigi i amb una gran capacitat anotadora». «Aquesta és una circumstància envejable», va reblar. Pedro Martínez va recordar que, «entre altres actius, el Club Joventut té Ante Tomic, l’MVP del mes de novembre de la Lliga Endesa, a la posició de pivot, precisament aquella en la qual nosaltres estem força coixos. El seu complement és Simon Birgander, un jugador d’una gran envergadura i corpulència al qual ens costarà molt defensar per la situació en què ens trobem, per la nostra manca de pivots». El Club Joventut «pertany a un altre nivell, és un equip ideat per lluitar per la consecució de títols que el curs passat ja va signar la tercera posició a la Lliga Endesa». Ara, «nosaltres estem per lluitar per altres objectius», va sentenciar Pedro Martínez.