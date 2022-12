El Baxi cau contra el Llemotges (77-88) i perilla fins i tot el segon lloc del grup

El Baxi s'ha complicat definitivament la vida a Europa. Els manresans han perdut a casa contra el Llemotges (77-88), han deixat escapar el lideratge del seu grup a mans del Benfica, que ha derrotat el VEF Riga per 84-71 i, a més, ha fet el mateix amb l'average amb els francesos. De cara a l'última jornada han de guanyar a Letònia i esperar. Poden acabar encara primers i evitar el play-in del gener si el Llemotges venç a Lisboa, però també pot perdre el tercer lloc i, per tant, l'avantatge de pista en l'eliminatòria si cau al país Bàltic i els francesos guanyen a Portugal. L'estadística del partit la podeu trobar AQUÍ.

El partit ha començat amb un Harding desbocat. L'escorta nord-americà ha anotat els seus primers quatre tirs que, a més, han estat de tres punts, la qual cosa ha obligat el tècnic inicial, Massimo Cancellieri, a aturar el partit als quatre minuts i mig de joc. El jugador del Baxi ha marcat la primera distància (18-11) en un inici que havia estat d'intercanvis de cistelles a sota del cèrcol dels dos equips.

Però l'aturada no l'ha afectat. Ha respost tot seguit amb dos 2+1 seguits, un dels quals ha estat a un dit que fos un triple i addicional. Divuit punts per a Harding pels 16 del seu rival elevaven el resultat a un 26-16 condicionat per l'encert de l'exjugador del Nymburk, que s'ha assegut amb un bàsquet més i 20 punts en vuit minuts. Li han agafat el relleu Ferrari i Steinbergs. El letó, acabant un contracop amb passada del californià i aquest amb un triple final per deixar un esperançador 33-22.

El segon quart no ha començat tan bé, amb un parcial de 0-5 per als francesos. Però Brancou Badio refermava la gran ratxa en el tir de tres dels locals (6 de 7 fins aleshores) per aturar la remuntada gal·la (36-27). El Baxi patia a sota la cistella, però per contra responia amb bons percentatges exteriors, com amb un altre triple de Dani Pérez, i posant moltes mans. Cancellieri tornava a parar el duel amb 41-29 després d'un alley-oop completat per Tyson.

Però el Baxi estava massa condicionat per l'encert en el tir. En el moment en què els llançaments han començat a no entrar, han arribat els problemes. Perquè el domini del rebot del Llemotges era total i això li permetia jugar amb tranquil·litat en atac. Així, els locals només han anotat en una pilota robada i els francesos han clavat un parcial de 2-13 que comprimia el resultat fins a un 43-42 a 1.33 que no es veia a venir pocs minuts enrere. Davant del marcatge de Mbacka a Harding ha aparegut Caroline qui, amb dos triples frontals, han donat aire (49-42) per tancar la primera meitat.

El físic francès condiciona

El tercer període ha arrencat amb encert per les dues bandes, però qui primer ha començat a fallar ha estat el Baxi. S'han combinat algun desencert amb el tir i dues errades clares de Tyson i Caroline, amb el joc del Llemotges d'esquena a la cistella i envaint la zona amb Hawkins i Rodríguez. D'aquesta manera, els visitants s'han tornat a posar aviat a un punt (54-53). Un triple de Lang ha consumat la remuntada a 6.11. L'explicació del partit era clara. Si el Baxi encertava els tirs, s'escapava. Si no, el Llemotges aprofitava la seva superioritat física evident.

Així, el Baxi s'ha tornat a avançar amb un 59-56, però després perdia pilotes i els visitants capgiraven trobant Hawkins en l'aparellament sobre Harding, en una poderosa esmaixada i amb un triple, ja davant de Badio (62-65). El ritme era totalment forani i els manresans s'havien d'arrapar al partit com fos. La diferència de rebots era abismal (14-29) i un bàsquet final de Lang ha tancat el quart amb un preocupant 64-69.

El Manresa s'ha tornat a encomanar a Harding, que ha fet dues cistelles, a l'inici, però el rival seguia col·lapsant l'atac dels locals. Rodríguez situava el 68-74, salvat momentàniament per Dani Pérez amb un triple meritori (71-74, a 6.42). Fins i tot Harding ha pogut empatar amb un triple en transició, però el tir no ha entrat. A més, Dani Pérez es feia mal a la mà esquerra.

El moment era de nervis per les dues bandes. Harding feia un bàsquet desequilibrat i l'avantatge visitant oscil·lava entre els dos i els quatre punts amb tres minuts per jugar i el Baxi perdia dues oportunitats per comprimir més el resultat mentre el temps s'esgotava. A 2.14, Pedro Martínez posava Vaulet i Tyson a l'interior de la zona amb 75-79, però Harding fallava un tir de mitjana distància, a 1.50. Jones feia molt mal amb un tir de dos (75-81) i Ferrari fallava un triple determinant. Però el Baxi recuperava l'esfèrica i Waczynski anotava dos tirs lliures a 44 segons (77-81). S'entrava en un carrusel de tirs lliures. Rodríguez no fallava (77-83) i el Baxi perdia la pilota tot seguit en un principi del fi que ha estat dur.