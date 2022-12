Després del partit, Pedro Martínez ha explicat que "hem començat bé el partit, sobretot gràcies a la increïble actuació de Harding. Però al segon quart hem perdut el ritme perquè ells han defensat millor. En general, hem perdut la batalla pel rebot i potser hem tingut massa ansietat en l'últim quart, perquè la nostra dinàmica no és bona i si estàs nerviós no pots fer un bon bàsquet".

Respecte de Dani Pérez, va afirmar que la seva lesió "té mala cara. Se li ha inflat més la mà, caldrà que vagi a l'hospital, però tenia la mà molt inflada". I sobre el futur i què cal dir als aficionats, "hem de treure forces d'on sigui. Res a dir de l'afició. Em sap greu per nosaltres i pels jugadors, però també em sap greu per als aficionats, que estan patint la situació que ens toca viure. Però queda temporada i hem d'intentar ser positius i no enfonsar-nos".

Per la seva banda, un molt tocat Jerrick Harding, autor de 30 punts, ha comentat que "hem fet un gran començament de partit. És molt frustrant quan ho fas i llavors perds el partit. Hem de millorar cada partit però perdent el rebot per vint és molt dífícil".