El Baxi visita el Madrid sense Caroline i buscant un impossible

Fa uns nou mesos, el Baxi Manresa visitava el Reial Madrid amb dubtes. En la roda de premsa prèvia, el seu tècnic, Pedro Martínez, deia que no es podia guanyar a la pista blanca amb la baixa del pivot Ismaël Bako, lesionat, que era impossible. El Manresa, aleshores en estat de gràcia, es va imposar per 75-86 després d’una gran segona part basada en un joc molt mòbil i, tot sigui dit, aprofitant la crisi que els madridistes travessaven en aquell moment.

Vista la situació actual, el tècnic manresà hauria firmat viatjar ara a la mateixa pista, que després van tornar a visitar en els play-off, amb aquella única absència i amb la resta de la plantilla a punt. L’entrenador ha tornat a fer unes declaracions semblants a la prèvia de jugar al WiZink Center però en aquest moment, vistes les catàstrofes que li han delmat la plantilla els últims mesos, tothom se’l creu.

El cuer de la lliga, l’equip del Bages, visita aquest diumenge (Movistar Deportes i Ràdio Manresa, 12.30 hores) el campió amb ganes que la mala hora passi ràpid. Almenys de portes enfora. I de mirar d’acoblar homes com Matthias Tass, que torna després de no poder actuar en competició europea perquè no l’hi van poder apuntar. L’altra incorporació, a part de la de Ferrari, de les últimes finestres, però, no podrà jugar. Martínez primer, i el club després, van explicar que Jordan Caroline té una lesió al colze esquerre, un esquinç de lligaments, i serà baixa entre tres i quatre setmanes.

Vista la situació, l’entrenador del Baxi va ser clar amb una frase d’aquelles que es recorden: "Si ja teníem poques possibilitats, ara mateix gairebé són nul·les. Ja sé que hi ha gent a qui no li agrada escoltar-ho, però qui vulgui viure als mons de Yupi, que vagi a Barri Sèsam".

D’entre les coses positives que es poden extreure del partit d’aquest diumenge és que "jugues contra un dels millors equips d’Europa. Això representa una gran motivacio encara que no guanyis. Això sempre és positiu. La il·lusió per jugar contra els millors és molt alta, però sap greu que estiguem en aquest moment de marca de jugadors en el joc interior".

L’única bona notícia és que Dani Pérez, que es va lesionar a la mà esquerra contra el Llemotges, sembla recuperat com a mínim per poder jugar. Amb l’adeu de Valtonen i la baixa de Caroline, el Baxi no haurà de descartar ningú per a aquest partit.

Un rival respectuós

Pedro Martínez també va dir del Madrid que el seu nou entrenador, Chus Mateo, "deu voler introduir els seus matisos, però sense fer cap revolució. Segueixen en la línia de l’any passat. Són molt forts i competitius i aquests equips sempre estan ben entrenats".

El seu homòleg, Chus Mateo, per la seva banda, conscient que l’equip arriba després d’una derrota a Europa (94-95 contra el Mònaco), ha volgut ser prudent, tot i el gran favoritisme dels seus. Segons l’entrenador madrileny, el Manresa "és un equip a qui hem de respectar. En anys anteriors ens ha creat problemes a casa i ara arriba necessitat. En cap cas no podem saltar a la pista pensant que la posició a la classificació diu res més que un equip ha guanyat més que l’altre. Té algun anotador d’alt nivell, juga bé l’u contra u, els seus bases reparteixen moltes assistències i tenen pivots ràpids". L’únic dubte de Mateo, però, és saber qui descarta de la seva llarga plantilla per donar descansos als tocats.