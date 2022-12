El Baxi confirma el fitxatge del pivot lituà Martinas Geben condicionat a una revisió mèdica

El Baxi Manresa ha informat aquest diumenge a la nit del fitxatge del pivot lituà Martinas Geben, de 28 anys i 2,08 metres d'alçada. És l'escollit per ocupar la posició de cinc de l'equip, que ha costat tant d'omplir després de l'adeu de Justin Hamilton i la lesió de Babatunde Olumuyiwa. Procedeix dels Fraport Skyliners, la mateixa formació de la qual es va contractar Brancou Badio a final de la temporada passada. De tota manera, caldrà veure en quines condicions arriba a Manresa, ja que es va lesionar a un turmell a mitjan mes passat i el seu equip, quan va acabar-hi contracte, el 30 de novembre, va comunicar que encara li faltaven quatre setmanes de recuperació. En la nota de presentació, el club diu que abans de fitxar-lo, haurà de passar revisió mèdica.

El fitxatge de Geben l'ha avançat aquest diumenge al migdia el periodista Òscar Herreros en el seu compte de Twitter, just després de confirmar-se la derrota del Baxi a la pista del Reial Madrid (103-89). Format la Universitat de Notre Dame, als Estats Units, amb bones xifres en el seu últim any, va actuar tres anys al seu país, al Juventus i també al Zalgiris, amb el qual va disputar l'Eurolliga.

En els dos últims cursos ha jugat la Bundesliga, primer al Brose i enguany al Fraport Skyliners de Frankfurt. Amb aquest conjunt, que ocupa l'última posició, amb un triomf i vuit derrotes, Geben tenia una mitjana de 14,3 punts, 18,5 de valoració i 7 rebots.També ha de ser un pivot amb capacitat per passar la bola, ja que totalitzava tres assistències per compromís.

Quan va marxar de Frankfurt, el director esportiu del club, Yannick Binas, va declarar que Geben no havia renovat el seu contracte temporal ja que volia disputar competició europea. A Manresa no ho podrà fer si el Baxi no assoleix l'accés a la segona fase de grups de la Champions, un fet que està compromès pels últims resultats, ja que fins llavors no podrà ser inscrit, igual que succeeix amb l'altre cinc de l'equip, Matthias Tass.