El Baxi cau a Madrid, però oferint una bona actitud fins al final (103-89)

El Baxi Manresa ha caigut per 103-89 a la pista del Reial Madrid en un duel en què els blancs han arribat de guanyar de 27 punts en el tercer període, però en què el conjunt de Pedro Martínez ha ofert una bona reacció final, plena d'orgull. Els catorze punts de diferència impedeixen als blancs ser líders i mantenen el Baxi empatat amb el Girona i el Betis a dues victòries. L'equip manresà, en què avui no ha anat convocat Dani García, sense que s'hagi especificat per quin motiu, ha gaudit d'un gran Vaulet i també dels triples de Waczynski en els darrers minuts per evitar una derrota més àmplia abans d'afrontar un calendari exigent i en què ja faran falta les victòries,

El Madrid havia reservat Tavares i Deck per al partit, però havia fet el mateix amb Musa. El bosnià ha anotat dos triples consecutius que, unit a un bàsquet d'Abalde, situava el 8-4 per arrencar. De tota manera, el Baxi diversificava bastant el seu atac, amb Harding, Ferrari i un triple de Steinbergs, acabat de sortir, per evitar que els blancs s'escapessin (14-11). Això sí, els manresans patien amb el rebot defensiu i permetien massa segones opcions per la dificultat d'aturar Poirier, i encara més quan Tass ha descansat.

A mesura que ha passat el quart, però, només un altre triple de Steinbergs ha suportat el Baxi. El Madrid, entre les faltes provocades pels blancs i un triple de Sergio Rodríguez, ha marxat de vuit punts (22-14). El tram final del període ha estat més intens, però només han entrat dos tirs lliures de Ferrari. Com a mínim, el Madrid també ha trobat dificultats per fer més forat i el primer descans ha arribat amb 23-16 al marcador.

L'inici del segon quart ha vist els millors minuts de Juampi Vaulet en pista. Després d'un intercanvi de cistelles, l'argentí ha encadenat una esmaixada, amb falta que els col·legiats no han volgut veure, un bàsquet a sota la cistella i un 2+1, amb un gran esforç físic, per posar el 32-27. Però el Madrid en va tenir prou amb dos cops de canell de Musa, que havia tornat a la pista, i Abalde, per eixamplar de nou la distància des de més enllà dels 6,75 metres (38-27).

El tram final de la primera meitat ha estat una batalla dels madridistes per trencar el partit, tampoc sense gaire intensitat, i la del Baxi per mirar que això no passés. El 40-27 no ha crescut més gràcies a un triple de Tass i un altre bàsquet de Vaulet remuntant la línia de fons. I encara hauria pogut baixar més la distància si Guillem Jou no hagués errat, cosa rara en ell, quatre tirs lliures seguits. El 46-35 del descans no era mal marcador, tot i que el millor fins llavors, Vaulet, havia hagut de deixar la pista amb un cop al genoll dret.

Causeur i cantar

El Madrid ha sortit amb molta més intensitat al tercer quart, en què entre dues pilotes perdudes de Steinbergs, un tir errat de Dani Pérez i quatre triples seguits de Causeur, pèssimament defensat per Jerrick Harding, ha disparat la diferència a 23 punts (60-37) en menys de dos minuts. La bronca de Pedro Martínez al nord-americà no ha servit de gaire, perquè el francès del Madrid ha anotat una safata fàcil just després del temps mort. El partit havia quedat totalment dinamitat.

El Baxi estava perdut, amb un joc desorganitzat que fomentava el talent del Madrid en accions obertes. Un 2+1 de Poirier posava 27 punts de diferència, augmentats per un tir lliure de Yabusele (70-42). Un cop passat el tsunami, el Baxi ha trobat, perquè per fi l'ha buscat, Adam Waczynski i les seves posicions obertes i el polonès ha respost amb dos triples seguits dels de rebre i tirar. Entre ell i Matthias Tass, aquest amb quatre punts seguit, han pogut rebaixar la distància a vint punts (74-54). Una certa relaxació blanca propiciava un intercanvi de cistelles i Vaulet completava un altre 2+1, en què rebia un cop a la cara de Ndiaye que el feia sagnar i completat amb un tir lliure de Waczynski (78-59). Un parell de bàsquets més per equip tancaven el quart amb 80-61. El Baxi havia anotat 26 punts, que està molt bé, però n'havia rebut 34 en deu minuts.

Si Causeur havia trencat el partit al tercer quart, un altre francès, Yabusele ha viscut els mateixos minuts d'inspiració a l'inici del quart. Set punts seguits d'ell, amb una esmaixada de pòster inclosa, han tornat a disparar la distància (89-64). Novament Vaulet, desencadenat, i un triple de Jou, ha provocat un parcial d'1-9 i que la diferència baixés a 17 punts a poc més de sis minuts per al final. El partit s'ha aturat per una altra trompada, la segona del dia de Ndiaye, ara a Sagnia, que ha hagut de deixar el partit. Però el Baxi estava molt més concentrat que els locals, que provaven alley-oops que no anaven enlloc, i Vaulet ha completat una contra que ha fet aturar el partit a Chus Mateo amb 93-79.

Tot i un bàsquet d'Abalde, Ferrari ha anotat un triple des de casa seva i el Madrid ha fet falta en atac encara amb 3.55 per jugar i 95-82. Llavors han aparegut els col·legiats per indicar una falta en atac a Steinbergs que només han vist ells i que ha acabat amb el letó eliminat. Mateo ha retornat Musa a la pista, però el Madrid estava en mala dinàmica i Badio ha castigat des de la línia de tres (96-85, a 2.57). El Madrid ha anat controlat la reacció manresana, tot i el final de l'exhibició de Vaulet, però s'ha quedat sense lideratge, amb un bàsquet final de Harding que li ha impedit guanyar de més de setze punts.