Pedro Martínez: "No hem tingut cap opció de guanyar, però hem fet un bon partit"

L'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, ha explicat després del partit contra el Reial Madrid que "hem jugat un bon partit, menys en els quatre o cinc minuts del tercer quart, en què ens hem descomposat, Harding ha defensat molt malament a Causeur i ha anotat triples per damunt del 50%. Això és demèrit nostre. Llavors l'equip ha treballat bé, no ens hem donat per vençuts. No hem tingut cap opció de guanyar, però hem fet un bon partit".

El tècnic manresà també ha estat preguntat per la possible incorporació d'un pivot. El periodista Òscar Herreros ha dit a Twitter que seria el lituà Martynas Geben, procedent dels Fraport Skyliners de Frankfurt, el mateix equip del qual procedia Brancou Badio el maig passat. Martínez s'ha limitat a dir que "si ho diu Twitter, ara que l'ha comprat aquell home, deu ser veritat" i que "fa dos mesos que n'esperem un, de cinc". El Baxi Manresa té a punt el fitxatge del pivot lituà Martinas Geben. El jugador, internacional amb la seva selecció, havia començat la temporada al Fraport Skyliners d'Alemanya (14,3p, 7r i 18,5 val) #manresa #LigaEndesa pic.twitter.com/MxWUk7UPB6 — Óscar Herreros (@oscarherreros) 11 de diciembre de 2022 Abans, a micròfons de Movistar, havia redundat en la idea que no havien tingut possibilitats de vèncer "quan el Madrid ha jugat al seu màxim nivell" i que esperava que en el futur "poguem tenir la mentalitat" demostrada en el tram final de l'enfrontament.