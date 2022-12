El Baxi Manresa ha anunciat aquest dilluns la contractació de l'aler pivot nord-americà Devin Ray Robinson, un jugador de 27 anys i 2,03 m, que estava militant al Ratiopharm Ulm, el setè classificat de la lliga Basketball Bundesliga (BBL) d'Alemanya i equip també d'Eurocup. La incorporació és fins a final de temporada, de moment, ocupant la plaça d'extracomunitari del lesionat Jordan Caroline.

El reforç s'ha fet oficial 24 hores després que el Baxi confirmés, aquest diumenge mateix, el fitxatge del pivot lituà Martinas Geben. Aquesta incorporació, està condicionada a una revisió mèdica, ja que el jugador bàltic es va lesionar a un turmell amb el Fraport Skyliners (el cuer de la BBL) el mes passat i encara li faltarien algunes setmanes de recuperació.

En el cas de Devin Robinson (Chesterfield, Virgina, Estats Units) és una incorporació d'urgència davant la baixa de Caroline, que en tindrà encara per unes setmanes, i pels partits transcendents que esperen al Manresa en les properes jornades a l'ACB (Bilbao, Girona, Obradoiro i Saragossa). El club el defineix com "un jugador atlètic, que sol jugar com a ala-pivot però que és polivalent i pot aportar en diversos aspectes del joc".

El Bàsquet Manresa no té, per ara, previst anunciar cap baixa. Quan es recuperi Caroline, però, a l'equip hi haurà tres extracomunitaris: Jerrik Harding, Robinson i l'esmentat Caroline. A la Champions sí que podrien jugar els tres si l'equip seguís viu a la competició, però no a l'ACB.

Poca sort en l'intent de jugar a l'NBA

Robinson és un jugador format a la Universitat de Florida. Va renunciar al seu últim any universitari per presentar-se al draft de l'NBA del 2017, i tot i no ser escollit, va aconseguir una invitació dels Washington Wizards per disputar la lliga d'estiu. L'equip el va incorporar finalment al seu filial de la G League, els Delaware 87ers. El 2019 va canviar els Wizards pels Raptors de Toronto, el 2020 va provar sort sense èxit a les files dels Indiana Pacers (que també el van assignat al seu filial), el 2021 va fer les maletes per jugar a la lliga de Taiwan amb els Taoyuan i aquest 2022 havia arrencat el curs al Ratiopharm Ulm.

A l'equip alemany estava contribuint amb 12,2 punts i 5 rebots per partit i, segons l'ACB.com, ha estat el propi Robinson qui ha demanat marxar.