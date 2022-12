El Nou Congost supera l'efecte 2000 amb l'estrena de dos videomarcadors

El Nou Congost de Manresa entrarà aquest dissabte en el segle XXI, almenys en un aspecte, més de dues dècades després que aquest comencés. La instal·lació municipal manresana estrenarà dues pantalles que faran la funció de videomarcador com les que ja tenen la gran majoria dels clubs d'elit als seus pavellons. D'aquesta manera, compleix amb la normativa que havia exigit l'ACB al Bàsquet Manresa i s'aparquen, en aquest cas a les dues cantonades, els vells marcadors de nul·les prestacions que hi havia fins ara.

Quan s'estrenen?

L'estrena es farà en dues parts. La primera, en el partit que dissabte a les 20.45 hores ha de jugar el Baxi Manresa contra el Surne Bilbao Basket. La segona, diumenge, a les 16.45 hores, en el derbi intercomarcal de la Copa Catalunya femenina entre el Manresa CBF i l'Events CB Igualada. El duel, a més, servirà per presentar tots els equips del club bagenc.

Ja feia mesos que s'havia aprovat la partida per als nous marcadors. De fet, va ser en el ple municipal del passat mes de juliol, quan es va acordar que s'hi destinarien 55.000 euros procedents de les arques municipals. A més, el Bàsquet Manresa ha aportat 15.000 euros per a la instal·lació i d'altres necessitats de programari. El resultat són dues pantalles de 4,5 metres d'ample i 2,5 d'alt que s'han situat al mateix lloc on es trobaven els antics marcadors. La zona, aquest dijous, encara s'havia d'acabar de condicionar. Els vells aparells, almenys una part d'ells, s'han situat a les cantonades per tal que es pugui anar seguint el resultat i el temps de joc en cas que les pantalles estiguin emetent d'altres missatges, com ara publicitat o recursos d'oci o d'ànim.

La presentació d'aquest dijous ha anat a càrrec del regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Toni Massegú, que va estar acompanyat del president del Bàsquet Manresa, Jordi Serracanta, i de la presidenta del Manresa CBF, Nina Pont. Ha explicat que les pantalles són gairebé com "un regal de Nadal. Es faran servir en tots els partits que es disputin al Nou Congost". Massegú ha agraït l'esforç del club de bàsquet masculí per les despeses d'instal·lació i va demanar que "la gent tampoc no esperi que en el primer partit totes les seves prestacions ja funcionin al cent per cent. De mica en mica, n'hem d'anar aprenent entre tots".

Els nous aparells també haurien de ser utilitzables en d'altres competicions que no fossin bàsquet i que es fan de tant en tant al Congost, com ha estat el cas de la gimnàstica, per exemple. Segons Massegú, "el marcador permet el visionat en directe i fer jocs amb el públic". El regidor també ha avançat que la futura ampliació del Nou Congost, que actualment encara es troba en fase de concurs d'idees, inclogui aquestes dues pantalles i, en cas que no se situïn en aquest pavelló remodelat, "les faríem servir en alguna altra instal·lació, tot i que en principi es preveu per a aquesta".

De mica en mica

Fons del Bàsquet Manresa també han volgut aclarir que en el partit que el Baxi jugarà dissabte contra el Bilbao, les funcions del marcador seran encara força bàsiques. Això sí, es podrà seguir la lletra de l'himne a l'inici del partit en un cos que sigui llegible per a tothom. Per incorporar-hi noves funcions, caldria ampliar el personal que fa anar les pantalles gairebé com si fos una realització televisiva.

A part d'això, és probable que, com succeeix en d'altres pistes de l'ACB, es puguin seguir les accions d'instant replay durant els partits tal com es pot seguir des de casa, tot i que s'evitaran imatges d'accions polèmiques que no s'hagin jutjat per no fer augmentar la crispació. Serà tot un procés d'adaptació a una tecnologia que fa lustres que hauria d'haver arribat.