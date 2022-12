El Baxi se la juga davant del Surne Bilbao, un mirall de la temporada passada dels manresans

Abans de jugar la dotzena jornada de la lliga ACB de la temporada passada, el Baxi Manresa tenia sis victòries i cinc derrotes i estava classificat en vuitena posició en solitari. Les tres variables, posició, triomfs i no compartir lloc amb ningú, els repeteix en aquest curs un Surne Bilbao Basket que fa dotze mesos era setzè amb només tres triomfs, un més que els que té ara l'equip bagenc. Pedro Martínez no s'equivocava en la prèvia del partit en indicar que el conjunt biscaí li recordava l'estat de forma del seu equip la temporada anterior. A aquest mirall del passat recent haurà de vèncer aquest dissabte (20.45 hores, Movistar Deportes 3 i Ràdio Manresa) un Baxi que, com sempre des que va començar la lliga, està en reformes.

Els dos nous jugadors, Martinas Geben i Devin Robinson, estan en disposició de jugar, tot i que com ha dit el seu entrenador, "són una incògnita. Estan perduts i pujant en un tren en marxa. Martinas surt d'una lesió i tots dos feia més d'un mes que no s'entrenaven, ni jugaven".

En aquesta situació, "els hem anat explicant coses, però no tenim clar quan ho poden assumir i depèn de l'experiència que tinguin. Si reben massa informació, a alguns se'ls fa bola i pensen massa". Pot ser el cas d'un Robinson que té una experiència reduïdíssima al Vell Continent i a qui "hem vist una mica més perdut, tot i que té molt bona predisposició".

Davant d'això, "esperem que ens ajudin, no que puguin ser diferencials, ni estel·lars. Ens han de servir per ser més competitius i millors en defensa. Ens anirà bé, per exemple, disposar de Martinas, que encara que estigui fora de forma, és un jugador gran". L'altre pivot, l'estonià Matthias Tass, sembla que també podrà jugar, tot i que el mateix entrenador va admetre dijous, en una trobada virtual amb la Grada d'Animació, que té problemes a un genoll i ahir sortia amb bosses de gel en totes dues articulacions del pavelló, després de l'entrenament matinal.

"Els cabrons dels rivals"

En la mateixa trobada, Martínez havia admès que a l'equip li està costant més jugar a casa que a fora, segurament per excés de pressió. Per a ell, això se soluciona "guanyant, però els cabrons dels rivals no ens deixen. Juguem amb una motxilla i l'excés de desig et fa anar malament. Hem de jugar a bàsquet. Guanyar vindrà si ho fem bé i ells no ho fan tan bé, però passa per fer les coses ben fetes. Si competim, tenim possibilitats i hem de lluitar".

El problema afegit, per a ell és haver de jugar "contra un equip que, a part de la feina fantàstica que fa", de la mà de l'exentrenador del Manresa Jaume Ponsarnau, "té tota la confiança. Ve de guanyar de trenta punts a una pista complicada a Europa [la del Bahcesehir turc] i està sent la revelació de la zona mitjana-baixa. Fa la cara que duran a terme una gran temporada pels jugadors que tenen i com juguen i estan en posicions de Copa del Rei". En comparació amb els manresans, "a dia d'avui estem a un altre nivell. Esperem competir i, si tenim possibilitats de guanyar, agafar-les, però amb grans dificultats".

De fet, una de les estadístiques que poden explicar, entre moltes d'altres, l'estat anímic de les dues formacions és el de les pèrdues. El Baxi Manresa és el segon que en té més, amb gairebé 16. Aquest fet no és nou, per a un equip que juga a tantes possessions i arrisca, però avui juga contra el conjunt que cuida més la pilota, ja que només en perd 11,4 per compromís. Qui s'equivoqui menys aquest dissabte, per tant, té molt de guanyat.