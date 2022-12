El Baxi progressa sense premi (76-86)

La cursa de fons que serà la lluita per la permanència ha viscut un nou capítol amb el balanç positiu de constatar que, pas a pas, l’equip es va refent dels infortunis en forma de lesions i les noves adquisicions permeten pensar que el treball als entrenaments pot donar fruits. Alhora, però, el Baxi ha tornat a encaixar molts punts i no ha pogut frenar un Bilbao que enguany està signant un excel·lent primer tram del curs.

Un Baxi enèrgic no ha deixat que el Bilbao pogués pensar que tindria un partit fàcil. L’equip ha sabut córrer a partir del rebot defensiu i, malgrat que no ha estat prou encertat en el tir, ha marxat al primer descans 2 punts per sota (22-24). Dos triples de Jou, la capacitat de Vaulet per jugar 4 i la bona posada en escena de Geben han estat alguns punts forts d’un conjunt que, malgrat tot, han tornat a encaixar massa punts.

La tècnica assenyalada a Pedro Martínez en protestar amb intensitat una falta de Ferrari ha fet emergir de la graderia el típic «esto es un atraco»: a la pista i a la graderia, tothom estava endollat. Les rotacions han permés el Baxi mantenir la intensitat defensiva.

La represa ha començat amb un intercanvi de cistelles i el marcador s'ha equilibrat del tot (28-28) després d’una brillant acció de Vaulet a les dues cistelles. Però la precipitació i les pèrdues han començat a castigar els manresans, que es s'han vist amb 10 punts de desavantatge (28-38) amb un Hakanson que ha sigut difícil de controlar.

El conjunt de Martínez ha perdut lucidesa en la pròpia pintura i el partit ha entrat en una zona perillosa (31-44). Els de Ponsarnau han estat més eficaços en el rebot ofensiu, Tass ha comés dues faltes en un tres i no res. El marcador s'ha disparat i ha anat creixent fins el 35-50 (els bascos han arribat als vestidors amb un espectacular 62% en tirs de 2), que un triple de Dani Pérez a 4.2 segons pel final del segon quart ha escurçat al 38-50 que ha obligat el tècnic local a afinar molt les respostes de la cara a una segona meitat que prometia emocions.

Frenar l’atac rival

La missió principal havia de ser aturar el cabdal ofensiu del Bilbao i el Baxi ho ha aconseguit en els primers minuts del període minimitzar la producció rival. Amb un Waczynski en estat de gràcia (7 punts) i un Harding molt més despert, els locals s'han situat amb un 53-61. Els visitants han acabat perdent en el ritme frenètic del joc manresà i el Baxi ha guanyat el parcial per 26-20 (en 30 minuts, 10 de 24 en triples, una xifra excel·lent) amb un triple final de Tass.

Una cistella de Pérez ha escurçat encara més el marge a l’inici del darrer període (66-70). Un Baxi vertical com pocs, no ha estat disposat a cedir ni un pam. Les converses entre els jugadors quan el joc s’aturava han exhibit el compromís de la plantilla. Però la pilota no ha entrat ... a cap de les dues cistelles: en 4 minuts, un parcial exigu de 4-2. I amb 68-72, l’equip ha tingut la possibilitat de donar un cop de puny sota la taula, però dues faltes en atac i una pèrdua han donat pas a una nova estirada del Bilbao (71-82) que ja ha estat la definitiva. Els darrers intents locals per redreçar el rumb han estat infructuosos i ni una antiesportiva de Whitey ha servit de res.