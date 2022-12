El Baxi Manresa ha guanyat a la pista del VEF Riga (80-82) en un final que ha fet saltar el cor a més d'un i ha aconseguit la primera posició del seu grup a la Lliga de Campions. La derrota del Benfica a casa contra el Llemotges (59-79) era l'altre resultat que necessitaven els manresans per esquivar el play-in i tres partits dramàtics i sense reforços durant el mes de gener. L'equip bagenc, a més, ja coneix el seu primer rival en el Top-16 de la competició, que es començarà a jugar el febrer. Serà el Telekom Bonn alemany, primer del grup B.

Davant de la tipologia dels jugadors que el Baxi podia fer servir en aquest partit, la clau de l'enfrontament era força clara. Si els manresans podien anotar tirs des d'un rang allunyat, tindrien possibilitats de vèncer. Si no, hi hauria problemes ja que, en defensa el forat a la zona era important a causa de la falta de jugadors alts. D'aquesta manera, els bagencs han dominat els primers minuts, impulsats pels triples de Brancou Badio i Waczynski i per les bones transicions de Steinbergs (6-12). Pedro Martínez ha arrencat amb un cinc defensiu, sense Ferrari i Harding.

💣¡Steinbergs sabe que esto es una FINAL! #BasketballCL



💥¿No encuentro pase? Pues me cuelo hasta la cocina



🏀Manresa (@BasquetManresa) vuelve a abrir hueco en el último cuarto



📺https://t.co/vM3TKVBi6s pic.twitter.com/AEVtJXj8WS — Teledeporte (@teledeporte) 20 de diciembre de 2022

Les dificultats han arribat quan el Riga ha explotat les penetracions del base Zoriks, el seu millor home i autor de sis punts en aquest tram de partit, i les passades cap al pivot Brooks. Entre tots dos han anotat 14 dels 16 punts dels letons en el primer parcial i han capgirat el resultat (16-15). De tota manera, en els darrers instants, l'entrada de Guillem Jou ha aportat intensitat amb dos robatoris i algun rebot, ben ajudat per Steinbergs, i el jugador letó, que ha rebut un premi abans del partit, ha clos el primer quart amb la tercera contra i un esperançador 16-21 mentre el Benfica i el Llemotges empataven a Portugal.

Triples i defensa

Ha estat precisament Steinbergs qui ha liderat el seguit de triples amb el qual ha començat el segon període. Han estat cinc de seguits entre tots dos equips i a cadascun dels que anotava el Riga (Zotov i Putans), responien els catalans (Jou i Ferrari). En defensa, a més, el Baxi s'hi aplicava, si no a l'hora de capturar directament els rebots, si a desviar-los per allunyar-los de les mans d'un Brooks cada vegada més cansat. Així, el segon triple seguit de Ferrari ha disparat la distància per damunt del doble dígit (22-33). Han estat els millors minuts del Baxi, en què podia córrer i trobava finalitzacions per a Vaulet o bones esmaixades d'un renascut Tyson amb poca oposició.

El Baxi ha obtingut una màxima diferència de 17 punts (29-46) després dels primers punts d'un Harding una mica desconnectat del joc en aquest partit. En el tram final, però, el nord-americà no ha marcat bé Zoriks, el millor dels locals, que ha clavat un 3+1 amb falta seva i una penetració per retallar fins als deu punts la distància al descans (36-46).

I el parcial ha seguit obert a l'inici del tercer quart. Vuit punts més dels letons han ampliat el resultat a un 15-0 i els ha deixat a dos punts (44-46). Aleshores, l'ala bàltic Até ha regalat al Baxi amb una falta antiesportiva estúpida sobre Waczynski i ha donat aire al Baxi. Entre el polonès, que després ha fet un triple, bons minuts de Sagnia i una altra antiesportiva, aquest cop a Dani Pérez en una contra, han tornat a disparar la distància en el marcador fins a un 52-61 amb un altre triple de Steinbergs.

Però el VEF Riga no es rendia i trobava punts a còpia de tirs de tres, com un de Miska. A més, Brooks ha tornat a entrar en joc, el Baxi s'ha encallat en atac, tret d'un tir llunyà de Jou i els locals s'han acostat a tres punts (61-64) i pilota. En aquell moment, el Llemotges guanyava de dotze a Lisboa i el primer lloc era a tocar. Però el Riga ha acostat encara més la distància amb un triple final d'Ate (64-66) i tot quedava obert.

Però Steinbergs estava decidit a ser profeta a casa seva. Un tir lliure i dos bàsquets seguits del letó del Baxi, a part d'un triple i una contra de Ferrari, han completat un parcial de 0-10 i ha donat dotze punts de marge (64-76). Amb el duel de Portugal ja tancat, tot depenia del Baxi, que ha semblat que es complicava el partit amb un triple de Zoriks, un bàsquet de Miska i un tir lliure anotat per Brooks (70-76).

Calia aguantar la distància com fos, Harding hi ha ajudat amb una cistella i, sobretot, una pilota robada per Dani Pérez a Zoriks, amb esmaixada de Steinbergs (72-80). Però el partit no estava liquidat. Brooks ha fet tres punts seguits (75-80) i encara faltava 1.34 per al final. El temps anava a càmera lenta, a Slo-Mo, com el tema de l'olesana Chanel que sonava a l'Arena de Riga i com Dani Pérez fent vuit segons a travessar el centre de la pista. A més, Brooks agafava dos rebots en atac i situava el 77-80, a 1.08. Per sort, els àrbitres han indicat una falta justeta de Gulbis a Harding i el nord-americà ha anotat els dos tirs (77-82, a 48 segons). Però el mateix Gulbis ha respost anotant de tres (80-82, a 40 segons). Harding ha agafat la responsabilitat i ha fallat. Zoriks ha errat el triple decisiu i el tir final dels letons ha estat fora de temps.