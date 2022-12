Pedro Martínez: "És una gran notícia evitar el play-in perquè estava perdut"

Després de la victòria a Riga, i en declaracions a Ràdio Manresa, Pedro Martínez ha dit que "hem jugat minuts bé, teníem el partit controlat. Ho hem fet malament al final del segon quart i, tot i que el tercer quart l'hem començat bé, després hem tingut un moment dolent i el partit s'ha igualat. Al final del partit hem arribat molt curts d'energia i ells han anotat bons tirs. Em preocupa més al final del segon i el tercer quarts que al final.

Martínez ha admès que tenia informació puntual de Lisboa i que "hem d'estar contents perquè amb l'equip que tenim ara mateix no som competitius, ja es va veure contra el Benfica i el Llemotges, equips a qui hauríem pogut guanyar a casa i amb qui vam perdre perquè estem amb moltes baixes i és un drama afrontar partits com el d'avui. La gran notícia és no haver de jugar el play-off perquè estava perdut, ni amb el factor pista, ni que juguéssim al pati de casa meva. A més, és dolent que els fitxatges es perdin entrenaments i dinàmiques de grup. Feia broma amb els ajudants dient que era millor quedar quarts. Teníem el premi de poder quedar primers. Podem fer dos canvis, potser recuperem Tunde i ja no tindrem un equip amb jugadors fora de posició".

En la roda de premsa oficial també ha parlat del protagonista del partit, Marcis Steinbergs, de qui ha afirmat que "és el seu segon any amb nosaltres i cada mes que passa juga millor. Té una gran mentalitat, és molt treballador i necessita confiança i entendre que és un bon jugador. De vegades és massa tímid i no ens ensenya el seu potencial. Estem molt contents amb ell i també que hagi fet aquest gran partit i sense ell no hauríem tingut opcions de guanyar"