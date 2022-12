El Telekom Bonn, líder de la Bundesliga, és el primer rival confirmat del Baxi en el Top-16

L'actual líder de la Bundesliga alemanya, el Telekom Bonn, és el primer rival confirmat del Baxi Manresa en la segona fase de grups de la Lliga de Campions. El conjunt de l'antiga capital de la república federal té assegurada la primera posició del grup B, amb el qual es creua el grup F, el dels manresans, malgrat que perdi el partit que ha de jugar aquest dimecres a la pista del Reggio Emilia, el qual sí que es juga l'accés als play-in. Els germànics han guanyat quatre dels cinc partits disputats en aquesta fase. De fet, només van caure en el debut a casa contra els italians. I tenen un dels jugadors estrella de la competició, el base TJ Shorts.

El jugador nord-americà té una espectacular mitjana de 26 punts per nit a la competició europea i és el líder de la formació. A la lliga té 17 punts per partit i 7 assistències i serà un dels basquetbolistes a controlar pels manresans en els seus enfrontaments, el calendari dels quals encara s'ha de donar a conèixer.

Quatre rivals a l'horitzó

A part del Bonn, el Baxi haurà d'estar atent a la disputa dels play-in per conèixer els altres quatre adversaris. Un podria ser el Peristeri de Sylvain Francisco, l'exbase manresà. Primer, els grecs haurien d'acabar segons del seu grup després dels partits de dimecres. Per aconseguir-ho, haurien de guanyar a la difícil pista del Bnei Herzliya israelià i esperar que el Lenovo Tenerife venci a la del Rytas. Els insulars ja no s'hi juguen res. Si fos així, jugarien l'eliminatòria a tres partits contra el PAOK de Salònica grec, que aquest dimarts ha vençut a Dijon i ha deixat fora de competició el Sàsser, tot i que els sards han guanyat a Màlaga.

Per conèixer l'altre rival, cal esperar l'enfrontament directe d'avui entre l'Igokea i el Bahcesehir. Qui guanyi s'enfontarà a l'Oostende belga, amb el factor pista a favor, per una altra plaça en el grup del Baxi.