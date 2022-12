Vèncer per garantir-se el segon lloc

Finalitzar la primera fase de la Basketball Champions League en primera, segona o tercera posició. Aquest és l’ampli ventall de possibilitats que les derrotes encaixades pel Baxi Manresa en les dues darreres jornades de la competició continental han obert. Les ensopegades contra l’SL Benfica i el Llemotges CSP al Nou Congost aboquen els jugadors de Pedro Martínez a encarar l’últim partit de la primera fase amb més incògnites que certeses sobre el seu futur immediat a la Lliga de Campions.

Les matemàtiques avalen dues certituds: sigui quin sigui el resultat final del matx que acollirà avui, a partir de les 18.30 hores, el City Arena de la capital de Letònia, el Baxi Manresa continuarà viu a la Basketball Champions League almenys fins a l’eliminatòria situada entre la primera i la segona fase o play-in. No endebades, la possibilitat d’acabar en la darrera posició del grup F es va esvair amb la tercera victòria assolida a Lisboa a finals d’octubre. D’altra banda, un triomf a la pista del VEF Riga garantiria als bagencs el segon lloc final a la classificació, passi el que passi en el partit que dirimiran al Pavilhao Fidelidade de la capital portuguesa l’SL Benfica i el Llemotges.

Vèncer a Riga permetria al Baxi Manresa optar a la primera posició final i, en conseqüència, eludir el play-in i classificar-se directament per a la segona fase. Això sí, la victòria dels bagencs s’hauria de combinar amb una improbable derrota del conjunt portuguès a la seva pista, on només ha cedit contra els manresans i l’Sporting de Portugal (90 a 93).

Després de malbaratar la possibilitat de garantir-se la primera posició final, el segon lloc seria una espècie de premi de consolació per a un Baxi Manresa que s’enfrontaria a un vell conegut, el Darüssafaka SK turc, tercer classificat del grup E, a l’esmentat play-in. Recordem que aquesta eliminatòria es juga al millor de tres partits i que els segons tenen l’avantatge de disputar l’hipotètic partit de desempat a la seva pista.

El Baxi Manresa també podria ser segon tot i cedir la tercera derrota seguida a la Lliga de Campions contra el cuer VEF Riga. Però aquesta opció matemàtica només seria factible si l’ensopegada manresana coincidís amb un triomf de l’SL Benfica.

En contraposició, perdre a Riga obriria de bat a bat la possibilitat de ser tercer i d’encarar el play-in amb l’escenari d’un possible partit de desempat lluny del Nou Congost. La derrota manresana i la victòria del Llemotges CSP a Lisboa ho possibilitarien. En aquest escenari, l’oponent del Baxi al play-in seria l’MHP Riesen Ludwigsburg, un altre vell conegut, o el Hapoel de Jerusalem.

Waczynski i Tyson, compromesos

Ahir, abans d’iniciar el viatge a la capital de Letònia, tant l’ala Adam Waczynski com l’ala-pivot Tyson Pérez van deixar palès el compromís de la plantilla per segellar un triomf al City Arena. «Afrontem el duel a la pista del VEF Riga amb una bona disposició. La plantilla coneix la importància d’aquest partit tot i ser conscients que no tot depèn de nosaltres», va argumentar Adam Waczynski. El tirador polonès va exposar que «el nostre oponent és el darrer a la taula classificatòria i no s’hi juga res. Per tant, saben que aquest és el seu últim partit en competició continental de l’exercici». «Això és perillós, però hem de centrar-nos en el nostre joc per cometre els mínims errors i optar a dominar l’apartat rebotador», va concloure. Per la seva banda, Tyson Pérez va afirmar que «hem d’anar a mort, hem d’encarar el partit amb la intenció d’imposar-nos al nostre oponent, sobretot per recuperar la confiança que hem perdut com a equip en els darrers partits jugats», tant a la Lliga Endesa com a la Lliga de Campions.