El Baxi va salvar un 'match point' que li dona aire per encarar el gener

Molta gent deu recordar la brillant pel·lícula «Match point», de Woody Allen. Sense voler aixafar la guitarra a qui no l’hagi vista revelant-ne el final, l’escena clau és una en què un objecte que ha estat llançat pica en una barana i cau d'una banda i no de l'altra, amb la qual cosa determina que les coses acabin d'una manera i no de la contrària. És com quan en un punt de tennis (d’aquí el nom del film), la pilota pica a la cinta de la xarxa i cau de manera atzarosa d’un dels dos costats.

No es pot saber encara si el Baxi Manresa va viure el seu particular «match point» dimarts a Riga, quan el triple intentat pel base local Kristers Zoriks (24 punts anotats fins aleshores) no va entrar davant de l’oposició de Dani Pérez, cinc centímetres més baix. Si ho hagués fet, els manresans haurien perdut per un punt i haurien caigut a la tercera posició del seu grup de la Champions. Però no va passar. Per primer cop durant el curs, els bagencs van tenir un moment de sort necessari, una mena de punt d’inflexió que no ho arregla tot, però sí que els allibera d’un calendari que hauria estat criminal a partir de la setmana que ve.

El que hauria passat

Perquè la derrota a Riga, combinada amb la victòria del Llemotges a Lisboa contra el Benfica (59-79) hauria conduït el Baxi a haver de jugar una eliminatòria al millor de tres partits contra un vell conegut, el Riesen Ludwigsburg, el derrotat en la passada semifinal de la Champions de Bilbao. No cal dir que els alemanys s’haurien pres l’enfrontament amb ànim de revenja i, segons va declarar el mateix Pedro Martínez, amb moltes possibilitats de fer-la possible.

El Baxi afronta després de Nadal tres partits a la lliga vitals per a les seves aspiracions de sortir de l’última posició. El divendres, 30 de desembre, rep la visita del Girona (situat una victòria per damunt a la classificació). El dia 4, dimecres, haurà de viatjar a la difícil pista de Fontes do Sar per visitar l’Obradoiro, que ara mateix té tres triomfs més, però que sembla un rival abastable pels manresans, i encara més després de la greu lesió del seu pivot Dragan Bender. En cas que el Baxi hagués hagut de jugar el play-in, el partit de Santiago s’hauria passat al dia de Reis, ja que el 3 o el 4 de gener s’hauria hagut de visitar Alemanya. A sobre, el diumenge dia 8, el Manresa té un altre partit essencial al Congost, aquest cop contra el Casademont Saragossa que, com el Girona, té una victòria més. No hauria estat igual afrontar tres partits tan importants en nou dies que haver-ne de jugar quatre, amb un altre viatge enmig i gairebé sense temps de recuperació.

Cal tenir en compte, a més, la diferència en la llista de jugadors que el Baxi pot fer jugar a l’ACB o a Europa. En la competició continental no podria comptar, com va passar a Riga, amb les noves contractacions Matthias Tass, Martinas Geben i Devin Robinson, dos dels quals no s’hi poden inscriure fins que arrenqui la segona fase de la competició. I llavors tenim el cas de Jordan Caroline, ara lesionat a un colze. Com va explicar el tècnic, Pedro Martínez, en una conversa amb la Grada d’Animació a través de Twitter, el club ha de decidir abans que s'acabi el 2022, o sigui, abans de la setmana que ve, si li talla el contracte o compta amb ell fins a final de temporada. Amb Robinson i Harding, el Baxi ja té les dues places de nord-americà cobertes. El més normal, sense haver de fer jugar Caroline per força en competició europea, és que triï la primera opció i el jugador deixi el club. Haver disputat el play-in potser hauria condicionat la decisió.

Final de mes terrible

L’errada de Zoriks, per tant, ha aclarit molt el calendari i fa que el Baxi hagi guanyat temps. Primer de tot, per acoblar les noves incorporacions i, després, per afrontar amb garanties partits claus. Perquè els últims abans de l’aturada de la Copa del Rei seran terrorífics. A la lliga, el Baxi haurà de viatjar a València i a Badalona i rebre l’Unicaja i el Reial Madrid. A més, començarà la segona fase de la Champions, probablement amb un partit a casa i un a fora. Es coneix un possible rival, el Bonn alemany, que es presenta complicat ja que és l’actual líder de la Bundesliga. Perquè la victòria a Riga, a part de tot, permet salvar la continuïtat a la competició continental, la qual cosa també reporta beneficis econòmics.

Després d'aquesta pujada al gener, el Baxi descansarà un mes just (entre el 4 de febrer i el 4 de març). Primer perquè el seu rival del dia 11 de febrer, el Lenovo Tenerife, ha d'afrontar la Copa Intercontinental, i després per la disputa de la Copa del Rei i dels partits de les finestres FIBA. A partir d'aquí, recta final de la temporada amb una plantilla que s'ha allargat molt. Dissabte passat, per exemple, Pedro Martínez va haver de descartar dos elements (Robinson i Dani García) en el partit de lliga contra el Bilbao, i encara faltava Babatunde Olumuyiwa, operat d'una fasciïtis plantar i que pot tornar després de l'aturada del febrer. La plantilla, per tant, pot arribar a tenir quinze jugadors aleshores. De moment s'ha salvat una mena de 'match point', però encara cal remuntar el partit per acabar de la millor manera possible una temporada tan complicada i complexa.