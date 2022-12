El Rytas Vilnius lituà i el Bahcesehir turc semblen, a hora d'ara, els equips que tenen més possibilitats de completar el grup J de la Lliga de Campions, el que jugarà el Baxi Manresa a la segona fase de la competició i on també hi és el Telekom Bonn alemany. Bàltics i otomans tindran avantatge de camp en el play-in que es començarà a jugar el proper 3 de gener, després de la disputa de l'última jornada de la primera fase.

Així, el Rytas es va imposar en l'última jornada a l'actual campió, un Lenovo Tenerife que ja no s'hi jugava res per 85-78 i ,d'aquesta manera, va quedar segon per davant del Peristeri grec, l'equip de Sylvain Francisco. Els lituans jugaran contra el PAOK de Salònica, tercer del grup G, que dimarts va assegurar aquesta plaça en guanyar a Dijon per 69-74 i avançar el Dinamo Sàsser.

L'altre rival del Baxi sortirà de l'aparellament entre el Bahcesehir turc i el Filou Oostende belga. Els primers van assolir el segon lloc del seu grup en derrotar a domicili l'Igokea bosnià per 72-77. Els belgues, per la seva banda, van derrotar el Hapoel Holon en l'última jornada per 95-86.

L'únic equip de l'ACB que jugarà els play-in serà l'UCAM Múrcia, que tindrà avantatge de pista contra el Pinar Karsiyaka. A part del Baxi, van passar al Top-16 el Lenovo Tenerife, el Surne Bilbao (que compartiran grup) i l'Unicaja.