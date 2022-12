Les hores de l'exjugador del Baxi Manresa Joe Thomasson al Zenit Sant Petersburg podrien estar a punt d'arribar a la fi. L'escorta podria ser tallat els propers dies pel conjunt rus, dirigit per Xavi Pascual, i se l'està vinculant amb diversos clubs d'altres països, entre els quals el Bàsquet Girona. Segons ha informat aquest dissabte el diari L'Esportiu, Thomasson podria encaixar en la idea que té el conjunt presidit per Marc Gasol, que juga el proper divendres, dia 30, al Nou Congost contra el Baxi, de jugador per reforçar el perímetre i fer parella d'estrangers amb Kameron Taylor.

Thomasson va marxar aquest estiu de Manresa després que el club bagenc intentés fer un esforç econòmic molt gran perquè seguís. Però l'oferta econòmica del Zenit Sant Petersburg era irrenunciable per a ell i la seva família i va decidir fer el pas, tot i que els conjunts russos no poden disputar competicions europees aquesta temporada i les seves evolucions podrien passar força desapercebudes.

A l'hora de la veritat, el seu rendiment no ha estat l'esperat quant a xifres. Té unes mitjanes de 5,1 punts, 1,6 rebots i 2 assistències en només 15 minuts a la pista, molt lluny dels 33 minuts jugant, 13,2 punts i 12,1 de valoració a l'ACB la temporada passada. En l'últim partit disponible, només va jugar vuit minuts contra l'Avtodor Saratov, en una derrota per 91-79 a la VTB League, i ja no va actuar divendres contra l'Enisey, en una clara victòria del seu equip per 78-59.

Joe Thomasson leaves Zenit St.Petersburg. Basquet Girona showed interest but is not the only team in Europe — Luca D'Alessandro (@LucaDa18) 24 de diciembre de 2022

Thomasson, de 29 anys, va explotar la temporada passada a Manresa com un dels puntals de la sensacional temporada del club del Bages. Aquest rendiment el va revaloritzar i va decidir marxar a Rússia. Ell sempre s'havia mostrat molt integrat al Baxi i a la ciutat, tant ell com la seva família, amb dona i tres fills, un dels quals va néixer precisament a casa nostra. Es demostra amb un intercanvi de tuits de dies enrere amb membres de la Grada d'Animació i aficionats manresans, després d'una piulada seva en què deia que trobava a faltar la sensació del bàsquet.

I miss that feeling🏀 — JoePro32 (@JT_thomassonJr) 19 de diciembre de 2022

Caldrà veure quins són els moviments de Thomasson els propers dies. No cal dir que la seva tornada a Manresa seria molt aplaudida per l'afició, però sembla difícil. Primer, pels diners que costaria que tornés, ja que ara guanya molt més que quan hi era. A més, el Baxi té plens i superats els llocs de jugadors nord-americans, amb el lesionat Caroline, que podria ser tallat els propers dies, el nou fitxatge, Devin Robinson, i Jerrick Harding, màxim anotador de l'equip i que ocupa, precisament, la posició de Thomasson a la pista. En la comparació entre tots dos, però, Thomasson encara hi surt guanyant. Segurament no anotava tant, en un conjunt on els punts es repartien més i hi ha havia més equilibri entre el joc interior i exterior, però era més alt (nou centímetres) i les seves prestacions defensives resultaven molt més altes.