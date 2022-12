La sortida de Joe Thomasson del Zenit Sant Petersburg ja és un fet. Després que a final de la setmana passada es parlés de la voluntat del jugador de sortir del club rus i de l'entitat de desprendre-se'n, els fets s'han precipitat després de Nadal. Així, el Zenit ha comunicat aquest dilluns la marxa de l'escorta d'Ohio que, segons algunes informacions, pot interessar al Bàsquet Girona, rival directe de l'exequip del jugador, el Baxi Manresa, en la lluita per la permanència a l'ACB.

De fet, el mateix jugador ha respost a la piulada de comiat del seu equip fins ara amb tres emoticones, dues com de demanar perdó i una altra amb el símbol de la victòria. Ja dies enrere, Thomasson havia escrit un altre tuit en què deia que havia perdut les sensacions de jugar a bàsquet. Aquest va rebre la resposta d'aficionats manresans, amb qui va interactuar, i també un "m'agrada" del president del Girona, Marc Gasol.

I miss that feeling🏀 — JoePro32 (@JT_thomassonJr) 19 de diciembre de 2022

L'interès del Girona no és únic, ja que el jugador, malgrat no haver triomfat a Rússia, manté un bon cartell a Europa gràcies a la gran temporada que va fer en el curs passat amb el Baxi Manresa. Els bagencs no el van inscriure en dret de tempteig i, per tant, si el fitxa un altre equip de la lliga, no poden cobrar-ne res.