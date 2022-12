Baxi Manresa - Bàsquet Girona: Derbi d'urgències per acabar l'any

És força probable que parlar de final o de duel vital en la jornada 13 del campionat a Pedro Martínez i Aíto García Reneses, dos tècnics que sumen, en total, 2.252 partits a la pàgina categoria, els pugui fer riure. De fet, tots dos van estar força ocurrents, sobretot el madrileny, en les prèvies del duel que els enfronta aquest divendres (21 hores, Movistar Deportes i Ràdio Manresa) al Nou Congost. Deu ser per treure tensió a un enfrontament que sí que és molt important, sobretot per als bagencs, a l'hora de mirar d'abandonar les posicions del fons de la classificació. Guanyar o perdre tindria un efecte molt diferent en el Baxi.

Si es triomfa, s'empata amb l'adversari d'avui i amb alguns altres i s'afronta amb millor estat d'ànim una setmana transcendental, que completaran una visita a Santiago i el duel a casa contra el Saragossa. Si es perd, un d'aquests adversaris s'escaparà a dos triomfs, amb el partit de la segona volta a fora, i s'haurà malbaratat una bala amb la qual era convenient fer diana.

Tretze dies després de caure contra el Bilbao, el Baxi ha tingut temps per acoblar els dos nous fitxatges, Martinas Geben i Devin Robinson. Aquest últim encara no ha debutat i qui sap si ho farà avui. La rotació de l'equip, actualment amb catorze jugadors disponibles i les baixes de Caroline, que podria ser tallat dissabte, i Olumuyiwa, obliga a descartar dos homes. En la prèvia, Pedro Martínez ha dit que, per ara, no és un problema ja que alguns dels seus elements tenen problemes físics, tot i que cap d'invalidant.

Així, el tècnic ha explicat que "tenim problemes, però cap jugador no és baixa segura. Hem tingut bastantes incidències, però ha estat una setmana llarga i hem pogut entrenar-nos força bé". En aquest sentit, "hem pogut treballar més al detall. Estem en una pretemporada eterna, des de l'agosta, acoblant jugadors i de constant adaptació mútua, pero Geben, per exemple, ha fet net dels problemes al turmell i els nous han pogut fer més feina sense tantes presses perquè juguéssim en pocs dies".

Jugador superlatiu

El rival serà el Girona, que té un triomf més a la classificació i que té "un bon equip, amb un jugador superlatiu. Marc Gasol no només és bo per les seves estadístiques, sinó perquè fa més bons els companys. És molt generador i intel·ligent. Però no només és ell. Tenen d'altres jugadors com Taylor, Colom, Prkacin o Oriola, encara que sembla que quedi tot amagat per la figura de demà". En aquest sentit, i amb sorna, va dir que espera que els que el vinguin a veure jugar "l'aplaudeixin només una mica quan anunciïn el seu nom, però després, tots a guanyar-lo".

Esperant reforços a Girona

De la seva banda, Aíto García Reneses, l'entrenador del Bàsquet Girona, ha dit del Manresa que "ha tingut molts reforços i encara no s'ha traduït en resultats. Tot i això, han fitxat jugadors que tard o d'hora arribaran al seu nivell. Potser al principi estaven desanimats per la baixa d'alguns jugadors dels que els van ajudar a fer una gran temporada l'any passat, però n'han arribat de nous i segur que estan creixent".

El tècnic dels gironins també va dir que havien tingut alguns problemes físics a una plantilla que el club intenta millorar des de fa setmanes. Preguntat sobre quan espera els reforços, va deixar anar un sorneguer "per a ahir", i va afegir que "he d'intentar rendir el millor possible amb els jugadors de què disposem ara. La resta, són hipòtesis".

A aquests jugadors els demana "no trencar-nos en cap moment. Si comencem perdent, cal estar pensant en el següent minut i no en el passat. O al revés, si comencem guanyant. Prescindir del resultat i estar a cada moment defensant, agafant rebots o atacant millor, tot i que això sempre és més fàcil dir-ho que fer-ho.