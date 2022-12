El Baxi pateix fins al final però obté una victòria vital contra el Girona (82-79)

El partit ha començat amb desencert per les dues bandes, amb tirs desaprofitats fins que Wacyznski ha inaugurat el marcador quan gairebé ja havien passat dos minuts. Però el Manresa no treia partit de bones posicions de Martinas Geben i el Girona ho aprofitava per capgirar el resultat fins al 2-6, després d’una gran safata de Quino Colom. La baixa de Harding s'ha notat a l’hora de capitalizar el joc d’atac local i Hanzlik ha allargat la distància fins al 2-9 amb un triple.

El joc del Baxi era poc clar i Pedro Martínez ha fet entrar Dani Pérez a la pista per donar criteri. Ha semblat que era així amb un triple obert de Jou, ahir jugant de dos per les circumstàncies, i el segon bàsquet de Wacyznski. Però les errades en bones posicions i les pèrdues, instigades pel segon triple de Hanzlik, han propiciat esmaixades de Fjellerup i Prkacin i que el tècnic local ha aturat el partit amb un 7-16 preocupant. El tècnic local ha introduït múscul amb Brancou i Sagnia. Dani Pérez ha situat el seu equip en lluita amb un triple (14-18). Però un tir de tres afortunat de Miletic i més errades ofensives locals tancaven el quart amb els mateixos nou punts de dèficit (14-23). Waczynski, aturades i remuntada El Baxi tenia un problema evident amb el rebot, però ho ha suplert a l'inici del segon període amb un home. Adam Waczynski, amb tres triples i un tir lliure, ha mantingut dins de la lluita els seus companys (24-25) després d'uns minuts accidentats, amb xoc de cares entre Brancou i Taylor. El polonès ja totalitzava 14 dels 24 punts del seu equip. Els següents minuts han sigut una mostra del nerviosisme per la situació dels dos equips. Errades en tirs, faltes amb necessitat d'instant replay, pèrdues estúpides, aturades del cronòmetre, gens de continuïtat i cap dels dos conjunts mostrant-se superior a l'altre.



🔔🔔🔔



De tot l'embolic s'ha sortit millor el Baxi, que ha recuperat la davantera després del 2-0 amb un bàsquet de Robinson i un triple de Badio (30-25). Però el mateix senegalès ha errat dos tirs alliberats més. Colom ha aturat la dinàmica amb un triple, però l'enèsim instant replay ha precedit els millors minuts locals, amb sis punts seguits i màxima diferència (36-28 i 18-3 de parcial). Només una errada i un triple de Hanzlik, el tercer, ha enfosquit aquest tram. 36-31 al descans. La tornada a la pista ha vist més claredat en les dues bandes i bones jugades. El Baxi en ha tornat a sortir guanyant, primer amb un triple de Ferrari i, després, amb bons minuts de Geben. El lituà ha encadenat una esmaixada de pòster, un triple dos tirs lliures, set punts per posar un 50-42. A més, Vaulet ha col·laborat en el rebot ofensiu i només Colom i un triple de Gasol ha donat aire als visitants.

¡Qué manera de estrenarse con BAXI @BasquetManresa!



Puro show es @drob7nson 🔥



