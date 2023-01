El Filou Oostende belga s'ha posat aquest dimecres a una sola victòria de la classificació per a la segona fase de grups de la Lliga de Campions, en què ja hi ha el Baxi Manresa. El conjunt flamenc ha vençut per 72-76 a la pista del Bahcesehir turc, que arrencava el play-in amb el factor camp a favor. Si el conjunt que dirigeix el croat Dario Gjergja torna a guanyar en el segon partit, dimarts vinent, ja s'haurà classificat.

En l'altra eliminatòria amb repercusió per als bagencs, iniciada dimarts, el Rytas Vilnius va derrotar el PAOK Salònica per 85-62 en el partit inicial i també es classificarà si guanya a la pista grega el proper dimecres. El tercer rival del Baxi serà el Telekom Bonn, classificat d'ofici. El Baxi jugaria el primer partit, el proper 24 de gener, contra el guanyador del Vinius-PAOK al Nou Congost.