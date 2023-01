El Baxi afronta una final amb totes les lletres contra el Saragossa

El Baxi Manresa juga aquest diumenge a la tarda (17 hores, Movistar Deportes i Ràdio Manresa) un partit transcendental quan encara no s'ha arribat ni al final de la primera volta de la lliga. Dimecres, a Santiago, l'equip va mostrar molt bones sensacions, però no hi va poder guanyar i això el va retornar a les posicions de descens. És vital sortir-ne abans d'afrontar un mes duríssim, amb quatre partits contra rivals de gran exigència (València, Reial Madrid, Unicaja i Joventut), a part de dos enfrontaments a casa de la segona fase de la Champions.

La bona notícia per encarar aquest duel és que sembla ser que tots els jugadors, excepte el lesionat de llarga durada Babatunde Olumuyiwa, estan a disposició de Pedro Martínez. Almenys això va dir en la prèvia de l'enfrontament, la qual cosa també deu incloure Jerrick Harding, que s'ha perdut les dues últimes cites per problemes a una espatlla. El Baxi ha compensat aquesta baixa amb més activitat defensiva, tot i els 104 punts, amb pròrroga, encaixats a Galícia.

L'entrenador dels bagenca va dir abans de l'enfrontament que "segur que serà un partit igualat. Ells han millorat molt amb el canvi d'entrenador especialment en defensa. Físicament són millors que nosaltres, amb jugadors molt grans per dins i més que els nostres per fora. Hem d'estar preparar per donar bona resposta en la defensa individual, en el rebot i en el balanç defensiu, ja que juguen molt ràpid".

L'avantatge de jugar a casa queda per a ell matisada perquè al Congost "aquest any no hi estem sent tan sòlids com voldríem. Segur que el nostre rival ho ha mirat i per a ells és positiu. Ens hem d'agafar a l'últim partit a casa contra el Girona, que sí que vam guanyar, però només hi hem vençut tres vegades i, a ulls dels altres, som un equip assequible. Ens hem de guanyar el respecte fent un bon partit, jugant dur i estant concentrats".

Per aconseguir-ho, dues peces importants seran els nous fitxatges, Martinas Geben, MVP de la lliga en la jornada anterior juntament amb Tavares, i Devin Robinson, que sembla que han estat capaços de dotar de més contundència a l'equip a la zona, segurament la que no ha tingut durant moltes setmanes.

Per la seva banda, el tècnic del Saragossa, Porfi Fisac no ha descartat de tot el base Stefan Jovic, que es va perdre l'últim partit per dolències a l'esquena. També té problemes a un canell el pivot Mekowulu, que si no millora podria haver de passar pel quiròfan.

Fisac no ha dubtat de qualificar el partit com a "transcendent. Estem arribant al final de la primera volta i estar a prop de les cinc o sis victòries, ja que si no llavors has de fer una segona volta de play-off. És cert que de les set derrotes que hi ha hagut amb mi, en sis hem tingut opcions i no sabem jugar els finals dels partits".

Respecte del Baxi va dir que prioritza "l'estil. A casa juguen d'una manera que va per damunt dels jugadors que tinguin. És un club molt establert i amb les idees clares, amb un ambient molt bonic. Juga de manera sòlida, amb molt ritme i corrent el contraatac. És cert que han incorporat jugadors que han estat aquí com Waczynski o Ferrari i a dins han canviat tota la línia. Geben, Robinson i Tass els estan donant un impuls a nivell de mobilitat. A més, mantenen elements sòlids com Dani Pérez, Jou o Vaulet. Crec que de mica en mica aniran trobant la tecla.