Els jugadors de l'equip cadet del Bàsquet Manresa Paul Ater Maker Bol i Guillem Naspler s'han proclamat subcampions d'Espanya en la categoria cadet en el torneig que s'ha disputat aquests dies a Huelva. El conjunt català, dirigit també per l'extècnic del Manresa Salva Maldonado, ha caigut en la final contra Madrid per 74-61, en un duel que s'ha decantat definitivament en l'últim quart.

En el duel definitiu, Bol ha anotat 12 punts en gairebé 29 minuts a la pista, amb dos trpiles i nou rebots per a un 15 de valoració. La participació de Naspler en el partit ha estat testimonial, amb només 43 segons a la pista.

Catalunya havia arribat a la final després de derrotar Andalusia per 69-64 en les semifinals, en un duel molt igualat en què Bol va anotar 17 punts. Abans, l'equip català havia derrotat Aragó en els quarts de final (86-54) i s'havia desfet de Navarra per 65-16, de Cantàbria per 74-24 i de Canàries per 78-27 en la fase de grups.

El conjunt cadet masculí ha estat l'únic de la federació catalana que no ha pogut guanyar el torneig. L'infantil masculí ha derrotat el País Valencià en la seva final per 47-76; el cadet femení ha derrotat Madrid per un ajustadíssim 79-77 i l'infantil femení ha vençut Aragó per 66-53.