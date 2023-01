El Baxi es col·lapsa en atac i perd un partit vital que tenia controlat (65-72)

Cop duríssim per a les aspiracions del Baxi. L'equip manresà, que ha fet una bona primera part contra el Casademont Saragossa (40-25 al minut 19), s'ha col·lapsat en atac a la segona meitat, en què només ha anotat 25 punts, per culpa d'una zona, primer, i de la seva pròpia inseguretat després. Els aragonesos s'enduen un triomf (65-72) que els posa amb un triomf d'avantatge respecte d'uns bagencs que queden a la cua, amb Fuenlabrada i Betis, tot i que encara no en descens, i amb un calendari per davant duríssim.

L'encert des de la línia de tres punts ha marcat l'inici del partit. El Baxi ha anotat quatre dels cinc primers tirs des de més enllà dels 6,75 metres que ha intentat i, a més, han trobat cistella quatre jugadors diferents. L'únic punt negre de l'inici de l'enfrontament ha estat les tres faltes comeses per Musa Sagnia, que l'han obligat a anar a la banqueta massa d'hora, un fet preocupant davant d'un rival amb tants jugadors forts físicament. Tot i això, un rebot en atac ha suposat el cinquè punt seguit de Vaulet (16-7) i ha obligat Porfi Fisac a aturar el partit per primer cop a 4.51 per al primer descans. L'entrada a la pista de la jove promesa del Casademont Aday Mara ha condicionat la resta de quart, però el seu equip no n'ha tret partit. Ell ha anotat sis punts en tres esmaixades, i Mekowulu també ha trobat més clar el camí de la cistella, però el Baxi, amb la segona unitat i ara amb Jou de tres, ha trobat un bon Harding, amb dos bàsquets i accions de desatenció visitant per acabar el període amb un confortable 25-15 a favor. Defensa al màxim L'inici del segon quart va mantenir la mateixa tendència. L'única diferència era que ara els triples del Baxi no entraven. Els manresans han fallat els cinc primers que han tirat, però el Saragossa tampoc no estava gaire més encertat en la seva ofensiva. Aquest fet ha determinat un joc descontrolat i d'anades i vingudes, amb molts intents i poc encert per les dues bandes. Tot i això, Ferrari ha posat la màxima diferència concloent un contraatac (30-17, a 8.36) i el marcador gairebé no s'ha mogut més en tres minuts, tret d'un tir lliure de Wright. El domini del Baxi era tan clar que, en una acció, fins i tot s'ha permès capturar quatre rebots en atac. No s'anotava gaire, però la defensa era duríssima i Steinbergs ha tornat a ampliar la distància (36-23). A l'altra banda, només Jessup veia mínimament la cistella (9 punts), però els aragonesos anaven molt perduts. Dani Pérez, en acció persona, establia el 40-25 ja a l'últim minut i només dos tirs lliures de Sant-Roos minimitzaven danys per a la visita al descans (40-27). Pedro Martínez: "El Saragossa ha olorat la por i ha anat cap amunt i nosaltres, avall" Encallats per la zona El tercer quart ha començat amb un ritme fred que no interessava els locals. El Saragossa només ha rebut en els tres primers minuts un bàsquet de Geben i, en canvi, ha trobat el base Wright, amb cinc punts i un triple i, sobretot, les pilotes doblades cap al jove gegant Mara per situar-se a set punts i obrir el partit (44-37, a 6.12). A més, aprofitant el 0 de 10 del Baxi en triples des del 4 de 5 inicial, instal·lava una zona 2-3 que obligava els locals a tirar. El triple de Simanic (44-40, a 5.33, obligava Pedro Martínez a parar el joc). El mateix jugador serbi ha posat el 44-42 i Sant-Roos ha tingut un triple per avançar el seu conjunt. En aquesta fase, Robinson, amb quatre tirs lliures, i Waczynski, amb un triple (53-48) han donat aire. Però Simanic i Yusta, amb sis punts seguits, han avançat per primer cop el seu equip. El Baxi estava encallat i ha marxat a descansar amb un preocupant 53-54. El Baxi ha tornat a començar malament en atac l'últim quart. La diferència ha estat que el Casademont ha comès dues faltes en atac i uns tres segons a la zona que n'han evitat l'escapada. Els nervis dels dos equips han propiciat que el primer punt, de Yusta, no hagi arribat fins als 2 minuts i 28 segons. Però no era un consol. Un triple de Jovic (53-58) i l'enèsima pèrdua de Robinson en una penetració feien pensar en el pitjor, i encara més amb un nou triple fallat (1 de 16 des del primer quart) que ha possibilitat una esmaixada de Yusta i el temps mort local (53-60, a 5.23, parcial de 0-12). La sequera l'ha tallada Dani Pérez amb un triple davant d'una nova zona aragonesa. Semblava el que necessitava l'equip, ja que Robinson, amb un rebot amb atac, ha tornat a fer creure en el triomf (58-60), i encara més Vaulet amb un rebot en atac que empatava el duel. Però llavors han tornat a arribar les errades. Robinson ha apedregat el tauler amb un tir de tres i Harding n'ha errat un de fàcil. A l'altra banda, Hlinason i Sant-Roos posaven el 60-64, i encara sort d'una falta en atac de Simanic a 2.13. Però el mateix Robinson ha errat un tir lliure i un triple de Jessup (61-67, a 1.56) ha fet molt mal. Geben ha errat un tir clar i un altre triple, ara de Sant-Roos a 1.25 (61-70) era la sentència abans que la resta ja sobrés. Vota el millor jugador del Baxi en el partit contra el Saragossa D. Pérez 4

