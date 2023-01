La decisió dels Sacramento Kings, equip de l'NBA, de tallar el contracte garantit de l'exjugador del Baxi Manresa Chima Moneke, que es va conèixer dissabte, ha desfermat opinions sobre quin pot ser el seu futur. El primer de tot que ha obert el ventall és el mateix ala-pivot, que ha fet una piulada a Twitter amb una frase enigmàtica: "Què vindrà ara?".

Moneke va ser fitxat aquest estiu pels Sacramento Kings amb un contracte parcialment garantit de 250.000 sòlars que podia passar a ser garantit totalment el proper dimarts per a un segon any i 500.000 dòlars. El conjunt californià, que està fent una gran temporada a la lliga i es troba en posició de play-off per primer cop en lustres, cinquè de la conferència Oest, gairebé no ha comptat amb ell en aquest principi de curs i ha decidit tallar-lo.

De fet, la seva presència amb Sacramento ha estat pràcticament nul·la. Ha jugat dues estones, amb dos punts i vuit minuts en pista. Les seves evolucions s'han centrat en els Stockton Kings, l'equip que la franquícia californiana té a la Lliga de Desenvolupament, amb 14 partits jugats i unes bones mitjanes de 17,3 punts i 11,1 rebots. Aquest fet el fan una peça molt desitjable per als clubs europeus.

Així, des que se sap que Moneke no seguirà als Kings, i ja que sembla difícil que el contracti un altre equip de l'NBA amb contracte garantit, les mirades s'han centrat en Europa, on va triomfar la temporada passada. Amb el Baxi va ser MVP de la Lliga de Campions i també va formar part del quintet inicial de l'ACB, una distinció que també havia aconseguit el 2016 Justin Hamilton, el jugador que va deixar plantat els manresans l'octubre.

Així, s'ha parlat que el Mònaco, conjunt que colidera l'Eurolliga amb quatre conjunts més, entre ells el Reial Madrid, el Barça i el Baskonia, hi podria estar interessat. En cas que fos així, el club monegasc, com qualsevol altre que disputi la màxima competició, l'hauria de fitxar abans del 9 de febrer, data límit d'inscripcions.

També podria ser una bona incorporació per a molts equips d'ACB que estan desitjosos de fitxar un quatre. Ara mateix no ha transcendit l'interès de cap d'ells, però el jugador va deixar tan bon record a la competició que no seria descartable. Sobre un possible retorn al Baxi, un fet que il·lusionaria tota l'afició, sembla complicat ja que el conjunt bagenc s'acaba de reforçar amb dos jugadors interiors. De tota manera, Pedro Martínez els ha utilitzat fins ara en la posició de cinc (Geben i Devin Robinson) i està fent jugar molts minuts de quatre un tres com Juampi Vaulet, acompanyat de Marcis Steinbergs i amb menys minuts per a Tyson Pérez. A part de la situació econòmica de l'entitat, el Baxi només pot inscriure dos jugadors més a la Champions dels tres que va fitxar a final de l'any passat i ja ha de triar entre Geben, Robinson i Tass.

Una altra marxa no reeixida

La situació de Chima Moneke, que no ha triomfat en el seu intent de jugar a l'NBA, és una més en jugadors que la temporada passada van triomfar al Baxi i que aquesta temporada no estan lluint als seus equips de destí. Fa quinze dies es va saber que Joe Thomasson rescindia el seu contracte amb el Zenit de Sant Petersburg perquè tampoc no comptava per al tècnic, Xavi Pascual. Després de rumorejar-se sobre el seu fitxatge pel Bàsquet Girona, finalment ha estat contractat pel Promitheas Patras, un conjunt de segona fila de Grècia que disputa l'Eurocup.

Tampoc no està triomfant Yankuba Sima a Venècia. El gironí va decidir no acceptar l'oferta de renovació del Baxi, que el va posar en dret de tempteig, i després de fracassar possibles fitxatges pel Lenovo Tenerife o el Gran Canària ara sembla que sona amb força per substituir Augusto Lima, lesionat, en l'Unicaja d'Ibon Navarro. A Itàlia, Sima només juga 7,5 minuts per partit, amb mitjanes molt baixes d'1,3 punts i 2 rebots.

Pel que fa a Sylvain Francisco, durant tot l'estiu va sonar amb insistència el seu fitxatge pel Maccabi de Tel Aviv, que al final no es va acabar produint. També es va dir que s'havia tornat a oferir al Baxi, que ja havia contractat Jerrick Harding per ocupar el seu rol. Així, va acabar, com Thomasson, a un equip que no és dels millors de Grècia, el Peristeri, amb el qual està jugant els play-in d'accés a la fase dels setze millors de la Champions. El seu rendiment hi està sent bo, amb 9,3 punts i 4,1 assistències per partit, però en un nivell semblant al que ja vivia a Manresa.

També va marxar Luke Maye, tot i que en el seu cas va ser més aviat per decisió del club, que no el va renovar. Va caure a Granada, equip acabat de pujar de la LEB Or, on ho estava fent bé fins que va tenir una lesió al tendó rotulià d'un dels seus genolls i continua de baixa.

L'únic que sembla que se n'està sortint, més o menys, és Ismaël Bako, que juga Eurolliga amb la Virtus de Bolonya al costat d'un altre ex del Manresa d'una altra època, el danès Iffe Lundberg. Tots dos, per exemple, van ser importants en la victòria de dijous passat a la pista del Barça per 75-83. Bako, que ja va arribar a Manresa després d'haver disputat la màxima competició amb l'Asvel Villeurbanne, té unes mitjanes de 5,3 punts i 4,3 rebots en 15,8 minuts que tampoc no són res de l'altre món, però que el permeten ser una bona peça de rotació per a Sergio Scariolo.