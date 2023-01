Un Pedro Martínez força desanimat explicava, al final del partit, que la diferència entre les dues meitats "en part s'explica per l'encert, és l'explicació més fàcil. Hem començat malament el segon quart després d'una bona primera meitat. En els últims tres minuts hem deixat de passar-nos bé la pilota i hem errat algun tir. Al tercer quart la dinàmica ha estat així. L'altre equip ha olorat la por i han anat amunt i ells avall. Hem tingut un moment a l'últim quart per entrar al partit, però ells no han entrat en pànic i han jugat millor que nosaltres els tres últims minuts".

Respecte del futur i del calendari que s'aproxima, "la nostra situació no és gens còmoda. Estem en un moment molt complicat però no hem de mirar més enllà d'intentar fer les coses bé en el dia a dia. No hem de mirar el calendari. De temporada en queda molta, la situació és complicada i canviar la dinàmica no serà fàcil". En definitiva ha acabat dient que "ells tenen una part de mèrit, però hauríem hagut de defensar millor en la segona meitat".

Sense Tyson Pérez al pavelló

D'altra banda, una de les notícies del partit ha estat la no presència d'un dels descartats, Tyson Pérez, al pavelló durant el partit. Sí que hi era l'altre jugador descartat, Dani García, i el lesionat Babatunde Olumuyiwa, però no un Tyson que en els últims partits, amb els nous fitxatges, no ha entrat en els plans de Pedro Martínez. Tot apunta que l'ala-pivot, que està cedit per l'Andorra, sortirà properament de la plantilla, no se sap encara si de retorn al Principat o com a reforç d'un dels bastants equips de l'ACB que necessiten pivots.