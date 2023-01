El Baxi té un calendari més exigent que els seus rivals abans de la Copa del Rei

Les dues derrotes encaixades pel Baxi Manresa en els tres partits jugats els últims deu dies situen el conjunt entrenat per Pedro Martínez en una delicadíssima situació a la taula classificatòria de la Lliga Endesa: setzè, amb tres victòries i dotze derrotes. El mateix balanç que els dos equips que en aquests moments ocupen les places de descens, el Reial Betis i el Carplus Fuenlabrada.

Imposar-se en almenys dues d’aquestes confrontacions era cabdal per millorar les expectatives de futur dels vermells i per encarar amb confiança el duríssim tram de la competició que ha d’afrontar el Baxi Manresa abans de l’aturada de la Lliga Endesa durant tot un mes. Primer, per la celebració de la fase final de la Copa del Rei i, a continuació, per les anomenades finestres FIBA.

El col·lapse en atac que van patir els manresans durant la segona part del duel contra el Casademont Saragossa (65 a 72) va propiciar que el botí obtingut en aquestes tres jornades, una victòria contra el Bàsquet Girona (82 a 79), sigui insuficient. Oimés, quan el calendari del Baxi Manresa és més exigent que el de tots els seus oponents abans de l’aturada de la competició a meitats de febrer.

Els jugadors de Pedro Martínez hauran d’enfrontar-se a formacions consolidades a la zona que dona accés als play-offs pel títol (Reial Madrid CF, Unicaja de Màlaga i Club Joventut de Badalona) o que malden per accedir-hi (València BC). El Baxi Manresa ha de desplaçar-se al pavelló de la Font de Sant Lluís i al feu del conjunt verd-i-negre i rebre al Nou Congost els malaguenys i el totpoderós Reial Madrid CF. La presència del Lenovo Tenerife a la Copa Intercontinental obliga a ajornar fins a finals de març el partit entre canaris i manresans corresponent a la 20a jornada d e la competició.

Els altres cinc equips implicats en la lluita per la permanència (Bàsquet Girona, Covirán Granada, Casademont Saragossa, Reial Betis i Carplus Fuenlabrada) tenen algun partit assequible o s’enfrontaran entre ells durant les properes cinc jornades de lliga. Per exemple, el cuer, Carplus Fuenlabrada, visitarà la pista del Covirán Granada i rebrà al pavelló Fernando Martín el Casademont Saragossa, a més de l’UCAM Múrcia. Tres opcions d’incrementar el número de victòries assolides fins ara. El Covirán Granada és l’altre equip que es mesurarà contra dos rivals directes. No en va, dues jornades abans de rebre els madrilenys tindrà la visita del Bàsquet Girona. Per la seva banda, el conjunt liderat i presidit per Marc Gasol, que ha guanyat dos dels últims quatre partits jugats, podria ampliar el número de victòries aconseguides dissabte vinent, a Fontajau, contra el Surne Bilbao, o la setmana següent, a terres granadines. Per últim, el Casademont Saragossa i el Reial Betis s’enfrontaran a la capital aragonesa a la 18a jornada. Els andalusos rebran l’UCAM Múrcia una jornada després.