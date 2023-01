Amb dues hores exactes de diferència, el València Basket i el Reial Betis han confirmat aquest dimecres dues operacions que poden marcar el futur dels andalusos, rival del Baxi, en la Lliga Endesa. Així, els valencians anunciaven a les 9.40 del matí la contractació del màxim anotador de la lliga, el fins ara verd-i-blanc Shannon Evans, per la resta de la temporada i una altra. Evans ja es va acomiadar de l'afició sevillana després del partit que el seu equip va perdre contra l'Obradoiro.

Just a les 11.40, el mateix Betis anunciava la cessió per a la resta de la temporada per part de l'Andorra de Tyson Pérez ja s'ha entrenat amb els seus companys. El Betis es troba empatat a tres victòries, amb el Baxi i amb el Fuenlabrada, en l'últim lloc de la lliga.