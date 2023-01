Segona etapa del Tourmalet que el Baxi Manresa afronta a la lliga abans de l'aturada per la Copa i les finestres FIBA. L'Unicaja, un dels conjunts més millorats respecte de l'any passat, visita el Nou Congost dissabte a les 20.45 hores amb la possibilitat, remota però efectiva, de ser cap de sèrie de la Copa (hauria de guanyar i perdre el Lenovo contra el Betis) i segur que amb ganes de revenja per l'eliminació europea de l'any passat. El darrer partit de la primera volta de la competició aterra al Congost amb la baixa de Brizuela, que ha estat pare, pels malaguenys, i amb dues de possibles per als manresans, dels quals no s'ha comunicat els noms, malgrat que un podria ser Matthias Tass.

Així, Pedro Martínez ha explicat que "hem tingut problemes amb els virus aquests que volten. Un jugador va caure ahir i l'altre avui i no crec que hi puguem comptar. Tenim els dits creuats perquè no s'escampi" a la resta del vestidor.

El tècnic barceloní ha admès que l'equip, en general, ha competit millor a fora que a casa, com diumenge passat, tot i que "també hem tingut bons moments a casa, i dolents a fora. A València vam fer un mal final del tercer quart. Les coses no són blanques o negres, però és cert que la dinàmica de resultats fa que estiguis més pressionat i on sents més això és a casa. Demà juguem contra la revelació de la lliga i no hauríem de tenir aquesta sensació. Demà l’obligació de guanyar és més relativa que si ve el Saragossa o d’altres equips".

Millors jugadors en l'Unicaja

Respecte del canvi que l'Unicaja ha fet de la temporada passada a aquesta, Martínez ho atribueix a que "té millors jugadors, millor equip. Havent començat la temporada, només han fitxat Sima i perquè se’ls ha lesionat un jugador de llarga durada. L’any passat van fer canvis, no els van sortir bé, van fer un any de no play-off, de no Copa i per sota del que esperaven. Aquest any han fitxat molt bé, jugadors contrastats, que saps que donaran un rendiment alt. També tenen un molt bon entrenador i m’agrada com juguen, dinàmic, ràpid, agressius en defensa. L’any passat van canviar de tècnic i Ibon Navarro es va haver d’adaptar i ara ha començat des del principi".

Precisament, sobre el retorn de Yankuba Sima al Congost, després de no fructificar la seva etapa a Venècia i recaure a Màlaga, "que hagi tornat a l’ACB no em sorprèn. El què no entenc és per què no es va quedar a l’estiu. Es va equivocar perquè és la competició que coneix i és valuós perquè és de quota. Havia demostrat que jugava bé a l’ACB. Voler sortir-ne quan aquí ho tens tot va ser un error per part seva i ara s’ha vist. Però ha entrat en un bon equip amb bona dinàmica, és bon jugador i segur que els ajudarà molt".

Una de les assignatures que potser cal aprovar és la de mantenir avantatges quan es guanya. Per al tècnic, "és millor tenir-les que anar sempre darrere. Som capaços de jugar bé. Ens falta continuïtat. Això no es pot entrenar i cal millorar i quan els moments dolents vinguin no siguin decisius. En algun moment estem jugant a màxims, fent-ho molt bé tenint en compte les nostres característiques i fent-ho al cent per cent. De vegades estem esprintant, i els partits no són una cursa de cent metres. Tota l’estona esprintant no pots, és difícil aguantar-ho molt temps si no vas sobrat de qualitat. Aquesta és una de les raons per què perdem, perquè quan guanyem de nou punts ja pensem que anirà malament".

Ibon Navarro: "Hi ha un canvi de tendència positiu en el Baxi"

Pel que fa a l'Unicaja, a més de Sima torna amb dos ex del Manresa més, el pivot David Kravish i el tècnic Ibon Navarro. En la prèvia, l'entrenador vitorià explicava que "l'any passat va ser dur jugar contra ells. Han canviat molts jugadors i han adquirit regularitat en la plantilla, com s'ha vist en els últims partits. Hi ha un canvi de tendència molt clar a nivell de competitivitat i els quarts que guanyen. En els quatre últims partits guanyaven al descans i en entrar a l'últim quart, han perdut una pròrroga que no s'hauria hagut de jugar a Santiago... Ara són més reconeixibles i ja han agafat la línia. Les seves xifres són millors i les sensacions, també. El Congost és una pista que pressiona molt i serà una bona prova de maduresa i solidesa".

L'entrenador de l'Unicaja aventura "un partit de molt ritme i el rebot serà important. Això marca el termòmetre per poder córrer, tot i que tot dos ho podem fer després de rebre cistella. Tot i això, de vegades esperes una cosa i en passa una altra per diverses raons de l'esport. Però és possible que sigui un partit per damunt de les 175 o 180 possessions".

Respecte dels jugadors del Baxi, de Waczynski, quan entrenava a Màlaga sense equip, "ja véiem que estava bé i que era una bona idea que anés a Manresa". Sobre Harding, "no és fàcil arribar i fer els números que està fent. És important en el seu consum de possessions i cal tenir-lo en compte, tot i que també les vuit o nou assistències de Dani Pérez també existeixen. Les xifres estan molt bé, però algú els ha de donar de menjar. Perquè Harding no anoti, millor controlar qui l'alimenta. Els bases són importants per al Manresa".

Sobre si l'ambient pot pesar a Yankuba Sima, "pot passar, i veurem si supera la prova, però tampoc no té l'obligació d'aprovar-la. És un tema d'experiència i de passar per això per aprendre'n". Sobre el seu propi retorn, "sempre és bo tornar-hi perquè hi vaig estar dos anys. S'hi manté molta de la gent que va treballar amb mi. Allò és petit i coneixes tothom pel carrer. És agradable tornar-hi".